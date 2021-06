MP JUDA Strike News, AIIMS-Delhi, Safdarjung Hospital, News: कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच एमपी में जूडा आंदोलन का आज आठवें दिन में पहुंच गया है. हड़ताल कर रहे छह शासकीय मेडिकल कॉलेज के 3,000 जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी है. वहीं, रविववार को दिल्‍ली में एम्स और सफदरजंग के रेजीडेंट डॉक्टरों ने मध्य प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे जूडा ( जून‍िय डॉक्टरर्स एसोस‍िएशन ) के समर्थन में मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला. Also Read - Ivermectin Covid Drug: केंद्र ने कोविड दवा सूची से आइवरमेक्टिन को हटाया, गोवा सरकार हुई परेशान

कोरोना वायरस महामारी के बीच मध्यप्रदेश सरकार और हड़ताल कर रहे छह शासकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के बीच यहां खींचतान जारी है. अपनी मांगों को लेकर मध्‍य प्रदेश के लगभग 3,000 जूनियर डॉक्टर रविवार को सातवें दिन भी हड़ताल पर रहे, जिससे इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा डॉक्टरों के प्रदर्शन को 'ग़ैर क़ानूनी' बताए जाने और डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस जाने का निर्देश देने के बाद राज्य के करीब 3,000 डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. राज्य सरकार ने शनिवार को इन डॉक्टरों को छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए हैं.

Delhi: Resident doctors of AIIMS, Delhi held a candle march earlier today in support of the junior doctors in Madhya Pradesh who are protesting over demands including an increase in stipend pic.twitter.com/2c3b9LxhIl

