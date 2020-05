नई दिल्‍ली: अगर किसी के घर में एक भी सांप निकल आए, तो उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी, लेकिन सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति कोबरा एक-दो नहीं, बल्कि सवा सौ से ज्‍यादा नाग निकल आएं तो उनकी क्‍या हालत हुई होगी. कोबरा सांपों के भय के बीच पिछले एक हफ्ते से एक परिवार रह रहा. इस परिवार के घर में पिछले एक सप्‍ताह में 123 कोबरा निकल चुके हैं. यह खौफनाक वाकया मध्‍य प्रदेश के एक गांव में हुआ है. अब यह परिवार सांपों के डर अपने घर में रहना छोड़ दिया है और अंदर घुसने तक की हिम्‍मत नहीं कर पा रहा है. Also Read - मध्‍य प्रदेश में कोरोना के 257 नए केस, आंकड़ा 5700 के पार, देखें जिलेवार डिटेल

Madhya Pradesh: Jeevan Singh Kushwaha, a resident of Ron village in Bhind district claims 123 cobras have been recovered from his house in a week now. He says, “We haven’t even slept properly for a week. We don’t enter the house now”. pic.twitter.com/quJt2OkaLV Also Read - शिवराज सिंह चौहान के प्रवासी मजदूरों के दावों पर कमलनाथ ने उठाया सवाल, कहा- शर्म करिए

— ANI (@ANI) May 21, 2020 Also Read - प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आकर सीखें कि किस तरह से श्रमिकों की मदद की जाती है: सीएम शिवराज