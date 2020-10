भोपाल: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 14 साल की एक बच्ची के साथ बार-बार सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है. तीनों आरोपियों ने इस बच्ची से ऑनलाइन गेम पबजी के दौरान दोस्ती करके उसे बहला फुसलाकर बुला लिया और गैंगरेप किया. इसका वीडियो बनाने के बाद तीनों ने लड़की को ब्‍लैकमेल करना शुरू कर दिया और कई बार उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. Also Read - MP By-Polls: कांग्रेस के वचन पत्र पर पार्टी के अंदर Controversy, राहुल गांधी, दिग्‍विजय सिंह की फोटो गायब

पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने के प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन आरोपियों को बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया. सूत्रों के मुताबिक, नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी फुजेल, उसके दोस्त रिजवान और फरहान को भी अरेस्‍ट किया गया है.

भोपाल में 6वीं में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा से 3 लड़कों ने गैंगरेप के मामले में चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं. तीनों आरोपियों ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर गैंगरेप करना शुरू किया. उन्होंने लड़की को धमकाया भी कि उसके वीडियो बना लिए और अगर वह किसी से भी इस बारे में कुछ कहोगी तो वीडियो वायरल कर देंगे.

Madhya Pradesh: A 14-year-old girl was allegedly gangraped & blackmailed by three men in Bhopal whom she became friends with while playing PUBG.

“All three have been arrested. FIR has been registered and further investigation is underway,” says SHO of Ashoka Garden area. pic.twitter.com/2Un5nO84X9

— ANI (@ANI) October 15, 2020