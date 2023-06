बोरवेल में गिरी सृष्टि को अब रोबोट निकालेगा, 6 जून से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में मंगलवार 6 जून ढाई साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई. सृष्टि नाम की यह बच्ची अपने गांव मुंगाओली में खेलते-खेलते अचानक एक गहरे बोरवेल में जा गिरी. पिछले तीन दिनों से बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है. अब बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए रोबोट को घटनास्थल पर लाया गया है.

बोरवेल में फंसी ढाई साल की सृष्टि को बचाने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम रोबोट के साथ गांव में पहुंच गई है. अब कोशिश की जा रही है कि रोबोट के जरिए बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए.