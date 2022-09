Madhya Pradesh Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. सड़क हादसे में घायल शख्स को जेसीबी में रखकर अस्पताल लाया गया. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस आने में लेट थी इसलिए मरीज को जेसीबी में रखकर अस्पताल लाया गया ताकि समय से उसका इलाज हो सके. एक सड़क हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रदीप मुढ़िया ने बताया कि बरही में एक शख्स की बाइक दुर्घटना हो गई और उसने 108 को फोन किया लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी. एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने वाली संबंधित एजेंसी बदल गई है. पास के शहर से एम्बुलेंस आ रही थी और लेट हो गई. नई एंबुलेंस के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव गया है.Also Read - विदेशी लड़कियों के नाम: लड़कियों के ये 60 स्टाइलिश नाम Foreign में भी किए जाते हैं पसंद, इन्हें चुनकर आप भी बनें मॉडर्न

वीडियो में देखा जा रहा है कि दो लोग जेसीबी में खड़े हैं और एक शख्स लेटा हुआ है. दोनों शख्स रास्ते में लोगों को हटने का इशारा करते हैं ताकि कोई बाधा न पहुंचे. सरकारी अस्पताल में पहुंचने के बाद दोनों शख्स हादसे में घायल मरीज को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते दिख रहे हैं. मीडिया मे मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सफाई दी और उन्होंने स्वीकार किया कि जिले में एंबुलेंस की कमी है. उन्होंने यह भी कहा कि एंबुलेंस के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि एंबुलेंस की कमी कब दूर होगी. Also Read - Hindi Diwas 2022: मंज़र-उल वासै के लिए मिशन है ये भाषा, सरकारें भी मानती हैं इनकी 'हिंदी' की बात

#WATCH | Madhya Pradesh: Accident victim in Katni taken to hospital in a JCB as the ambulance got late in arriving at the accident spot (13.09) pic.twitter.com/f2qcMvUmcV

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 14, 2022