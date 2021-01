Madhya Pradesh News: अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर सियासी पारा तो चढ़ ही सकता है, उनपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसबार सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर ऐसी बात कही है कि उनके खिलाफ अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही है. Also Read - MP के पूर्व मंत्री का विवादित बयान, '15 साल में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं लड़कियां फिर क्यों...', देखें VIDEO

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने की बात पर वर्मा ने कहा है कि जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है. जब लड़कियों की शादी की उम्र पहले से 18 साल तय है तो इसमें बदलाव की क्या जरूरत है. वर्मा का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं.

Keeping in view the seriousness of the statement made by a person holding public office being MLA,the matter is being brought to your notice for appropriate action: National Commission For Protection of Child Rights writes to MP Assembly's Protem Speaker on Congress' Sajjan Verma https://t.co/llPjYyQa40

