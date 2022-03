नई दिल्ली: दिल्ली से जबलपुर पहुंचने वाली फ्लाइट रनवे से फिसल गई. फ्लाइट में 55 यात्री सवार थे. फ्लाइट के फिसलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. दुर्घटना में विमान को लैंड कराने वाला आगे का पहिया (लैंडिंग फ्रंट व्हील) क्षत्रिग्रस्त हो गया. राहत की बात ये है कि किसी भी तरह जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. सभी यात्री सुरक्षित बताये जा रहे हैं.Also Read - Air India News Update: इलकर आयसी ने ठुकराया Air India के CEO का पद, बोले- मेरी नियुक्ति को अलग ही रंग दिया गया

बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट E-9167 दिल्ली से जबलपुर पहुंची. फ्लाइट की लैंडिंग डुमना विमानतल पर हुई. फ्लाइट रनवे पर दौड़ रही थी. इसी दौरान फ्लाइट का अगला पहिया क्षत्रिग्रस्त हो गया और अचानक फ्लाइट अनियंत्रित हो गई.

Madhya Pradesh | Runway excursion occurred at Jabalpur. An Alliance Air ATR-72 aircraft, with around 55 passengers onboard from Delhi, went off the runway at Jabalpur.

All passengers are safe. pic.twitter.com/UluvwbZhHY

