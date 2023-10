MP Election 2023: अमित शाह का राहुल-प्रियंका पर निशाना, कहा-इटली मूल के लोग मोदी सरकार के विकास को नहीं समझेंगे

छिंदवाड़ा : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज शनिवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी वाद्रा ( Priyanka Gandhi) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि एक भाई और बहन की जोड़ी जिनकी ”मूल उत्पत्ति इटली में है”, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किये गये विकास को नहीं समझ पायेंगे.

शाह ने कहा, भाई-बहन (राहुल गांधी और प्रियंका गांधी-वाद्रा) चुनाव वाले राज्यों में घूमते हुए पूछते रहते हैं कि (भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा) क्या किया गया है, लेकिन वे इसे (विकास को) नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनका मूल स्थान इटली में है. जिनका मूल भारत में है, वे इसे स्पष्ट रूप से समझेंगे.

#WATCH | Chhindwara, MP: Union Home Minister Amit Shah says, “…Congress never sees anything positive, this brother and sister (Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi) keep roaming across the country and keep asking, what happened…well they won’t understand because their roots are… pic.twitter.com/MGh1z0QVVf

— ANI (@ANI) October 28, 2023