Another Case Similar To Ghaziabad Three Sisters Suicide Online Gaming Claimed The Life Of 14 Year Old Ansh Know Details

गाजियाबाद में तीन बहनों की सुसाइड जैसा एक और मामला- ऑनलाइन गेमिंग ने ले ली 14 साल के अंश की जान! जानें पूरा मामला

अंश को फ्री फायर गेम खेलने की लत थी. आशंका जताई जा रही है कि ऑनलाइन गेम (Online Gaming) की वजह से ही उसने खुदकुशी की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

MP News Today: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक 14 साल के किशोर ने ऑनलाइन गेमिंग की लत में जान दे दी. यह मामला भी गाजियाबाद में कोरियन गेम (What Is Korean Game) की लत में तीन बहनों की सुसाइड के जैसा ही है. छात्र ने जब यह कदम उस समय उठाया जब उसके माता-पिता घर में नहीं थे. अंश अपने परिवार का इकलौता बच्चा था. खबर सामने आने के बाद पूरे भोपाल में सदमे की लहर दौड़ गई है और एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग की लत और बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अंश साहू आठवीं कक्षा का छात्र था और श्रीराम कॉलोनी में रहता था.

घर का इकलौता बच्चा था अंश

पुलिस और परिवार वालों के मुताबिक, अंश के माता-पिता (जो दोनों एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं) एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बाहर गए थे. जब वे घर लौटे तो उन्हें एक ऐसा मंजर दिखा जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना भी नहीं की थी. उनका बेटा अपने कमरे में बेसुध पड़ा था. परेशान माता-पिता उसे तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. रिश्तेदारों का कहना है कि परिवार इस अचानक हुए नुकसान से टूट गया है और इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है.

ऑनलाइन गेम्स की लगी थी लत

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से अंश को ऑनलाइन गेम्स (Online Games) की बहुत ज्यादा लत लग गई थी. उसकी पढ़ाई और व्यवहार को लेकर चिंतित परिवार ने उसका मोबाइल फोन ले लिया था और उसे बार-बार गेमिंग से दूर रहने की सलाह दी थी. अंश के मामा भोला साहू ने बताया कि ऑनलाइन गेम फ्री फायर (Free Fire Game) के लिए अंश के दादा के बैंक अकाउंट से 28,000 रुपये कट गए थे. परिवार के मुताबिक, उन्होंने करीब एक महीने पहले अंश का फोन ले लिया था और उसकी बढ़ती लत के कारण उसे मोबाइल इस्तेमाल करने से बार-बार रोका था.

फ्री फायर गेम खेलने का शक

इसके बावजूद घटना वाले दिन भी अंश कथित तौर पर ‘फ्री फायर गेम’ खेल रहा था. परिवार वालों का कहना है कि अंश को ऑनलाइन गेमिंग की गंभीर लत लग गई थी, जिसकी वजह से आखिरकार उसकी जान चली गई. इस बीच, अंश के पड़ोसी शंभू प्रसाद शुक्ला ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को खतरनाक अंजाम की ओर धकेल रहे हैं.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

परिवार को शक है कि अंश ने किसी ऑनलाइन गेम से जुड़े टास्क को पूरा करने के दबाव में खुदकुशी की होगी, जिसका संबंध शायद कुख्यात ‘ब्लू व्हेल गेम’ (Blue Whale Game) से हो सकता है. पुलिस ने अंश के कमरे से उसका मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और उसके कंटेंट की जांच कर रही है. मामले की पुष्टि करते हुए पिपलानी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज चंद्रिका यादव ने कहा, ‘केस दर्ज कर लिया गया है और परिवार से पूछताछ की जा रही है. अब तक जो सामने आया है वह यह है कि बच्चे को उसकी मां ने मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर डांटा था. परिवार गहरे सदमे में है इसलिए अभी तक सभी बयान दर्ज नहीं किए गए हैं. मोबाइल फोन वाले एंगल की जांच की जा रही है.’पुलिस ने साफ किया है कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाला गया है और ऑनलाइन गेम के असर सहित सभी संभावनाओं की सावधानी से जांच की जा रही है.

इसी तरह के एक दिल दहला देने वाले मामले में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों ने एक ऑनलाइन कोरियन गेमिंग टास्क के चलते अपने 9वीं मंजिल के घर से कूदकर जान दे दी. वे अपने पीछे आठ पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ गईं, जिसमें उन्होंने अपनी गेमिंग और मोबाइल एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से बताया था.

(नोट: अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के मन में खुदकुशी या हताशा के विचार आ रहे हैं, तो याद रखें कि सहायता उपलब्ध है. यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत पेशेवर मदद की जरूरत होती है. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-

जीवनसाथी हेल्पलाइन (भारत सरकार): 1800-233-3330

टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन: 1800-891-4416

यहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और विशेषज्ञ काउंसलर्स आपसे बात कर आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. आपका जीवन अमूल्य है, बातचीत करें और मदद मांगें. याद रखिए, हर समस्या का समाधान है.)