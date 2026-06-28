आपातकाल की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंचे, रायपुर में CM विष्णुदेव साय ने किया स्मारिका का विमोचन

रायपुर में आपातकाल स्मृति दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. जानिए इस कार्यक्रम में क्या-क्या हुआ?

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने परिवार से जुड़ी यादें भी साझा कीं.

रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आपातकाल स्मृति दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष पर आधारित स्मारिका ‘आपातकाल के योद्धा’ का विमोचन किया. साथ ही आपातकाल विषय पर हुई राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री बोले- लोकतंत्र सेनानियों का संघर्ष हमेशा याद रहेगा

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐसा दौर था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने जेल, कठिनाइयों और कई परेशानियों का सामना करते हुए लोकतंत्र की रक्षा की. उनका त्याग और संघर्ष आज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि युवाओं को यह बताना भी है कि लोकतंत्र और आजादी कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है. उन्होंने इतिहास को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की पहल की भी सराहना की.

इंद्रेश कुमार ने युवाओं को दिया बड़ा संदेश

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य है. उन्होंने कहा कि इतिहास से सीख लेकर ही बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है. युवाओं से उन्होंने देश की एकता, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि भारत अपनी संस्कृति और मूल्यों के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान और मजबूत कर सकता है. उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाने और समाज के लिए काम करने का भी आह्वान किया.

आपातकाल के दौर की यादें भी साझा कीं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने परिवार से जुड़ी यादें भी साझा कीं. उन्होंने बताया कि उनके बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल में रहे थे. उस समय कई परिवारों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि उस दौर में स्वयंसेवक भेष बदलकर लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों तक अनाज और जरूरी सामान पहुंचाते थे, ताकि कोई भूखा न रहे. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी कहा कि 1975 का आपातकाल लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती था और इससे हमें हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की सीख मिलती है.

निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को मिला सम्मान

समारोह के दौरान आपातकाल विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया. इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 540 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. स्कूल वर्ग में रायपुर की जागृति जांगड़े ने पहला स्थान हासिल किया और उन्हें 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई. कॉलेज वर्ग में रायपुर की कल्याणी पटले प्रथम रहीं. मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि युवाओं की ऐसी भागीदारी से लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूकता और मजबूत होगी.