EnglishHindi

CM मोहन यादव की बड़ी पहल, MP में खुलेगा अरविंद लिमिटेड का नया प्लांट, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि अरविंद समूह मध्यप्रदेश में तीन प्रमुख स्थानों पर अपनी इकाइयां स्थापित कर रहा है. इनमें देवास के पास बरलाई, धार स्थित PM मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 12, 2026, 5:15 PM IST
CM मोहन यादव की बड़ी पहल, MP में खुलेगा अरविंद लिमिटेड का नया प्लांट, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से मुलाकात की. इस दौरान मध्यप्रदेश में कंपनी के प्रस्तावित निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने बताया कि अरविंद समूह मध्यप्रदेश में तीन प्रमुख स्थानों पर अपनी इकाइयां स्थापित कर रहा है. इनमें देवास के पास बरलाई, धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं. धार के PM मित्र पार्क में कंपनी अगले साल तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है. इससे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

PM मित्र पार्क में 1200 करोड़ का निवेश

अरविंद लिमिटेड ने धार के PM मित्र पार्क में करीब 1200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है. कंपनी को इसके लिए 105 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. मुख्यमंत्री ने निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने और उद्योग की स्थापना से जुड़े जरूरी अनुमोदनों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया. बैठक में सीसीआईपी के तहत आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने और शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण एवं अनुमोदन पर भी चर्चा हुई. टेक्सटाइल और परिधान उद्योगों को मिलने वाली निवेश प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी भी कंपनी को दी गई. इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति और ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन व रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सहायता शामिल है.

और पढ़ें: स्कूल में गोलीबारी से पहले घर में दादा-दादी को मारकर निकला था शूटर- बैंकॉक शूटिंग में पुलिस का खुलासा

इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत हर साल करीब 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जा रहा है. नए निवेश से इस क्षेत्र में गतिविधियों के और विस्तार की संभावना है.

उद्योगों में पानी के पुनः उपयोग पर जोर

बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के दोबारा इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई. 90 से अधिक विकसित किए जा रहे औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य औद्योगिक क्लस्टरों के लिए कॉमन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) सिस्टम स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार किया गया. इसके अलावा औद्योगिक पार्कों को नजदीकी नगर निगमों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जोड़कर सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी विकसित करने का सुझाव भी सामने आया.

सिंहस्थ-2028 में आधुनिक संचार व्यवस्था

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. अरविंद लिमिटेड और जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी-टॉकी नेटवर्क और सार्वजनिक सुरक्षा संचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान पुलिस, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य सेवाओं, आपदा प्रबंधन और आयोजन व्यवस्था के लिए ऐसी तकनीक उपयोगी हो सकती है.

GIS-2027 के लिए दिया न्योता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्यप्रदेश में निवेश के साथ-साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया. अरविंद लिमिटेड की स्थापना 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन में काम करती है. समूह की विभिन्न इकाइयों में 60 हजार से अधिक लोग कार्यरत हैं, जबकि कंपनी एक लाख से ज्यादा कपास किसानों से कच्चा माल खरीदती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ने से निवेश, रोजगार और राजस्व तीनों मोर्चों पर प्रदेश को लाभ मिलेगा. इससे राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Madhya Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.