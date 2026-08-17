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नक्सलवाद खत्म होने के बाद बदली बालाघाट की तस्वीर, गांवों में पहुंचा 'स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच'

कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहे बालाघाट में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन गांवों तक पहुंच रही हैं, जहां लंबे समय तक लोग इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: August 17, 2026, 4:43 PM IST
नक्सलवाद खत्म होने के बाद बदली बालाघाट की तस्वीर, गांवों में पहुंचा 'स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच'

नक्सलवाद का असर सिर्फ हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों तक सीमित नहीं रहता. इसका सबसे गहरा असर उन इलाकों के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है, जहां वर्षों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचना मुश्किल रहा. मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले का बिरसा विकासखंड इसका एक उदाहरण है. कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ रहे इस क्षेत्र में अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन गांवों तक पहुंच रही हैं, जहां लंबे समय तक लोग इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे.

इसी साल नक्सल गतिविधियों से मुक्त हुए बिरसा क्षेत्र के कुंडेकसा, अडोरी, कोरका, बोंदारी, मछुरदा, मातला और गठिया समेत कई गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर सर्वे शुरू किया है. स्वास्थ्य टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों का भरोसा जीतना है. लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण ग्रामीणों में सरकारी कर्मचारियों और यहां तक कि डॉक्टरों को लेकर भी डर बना हुआ है. कई परिवार शुरुआत में स्वास्थ्यकर्मियों को देखकर अपने बच्चों के साथ दूर चले जाते थे.

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बीमार बच्चों तक पहुंची मेडिकल टीम

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले एक महीने में 169 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से 125 बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 44 बच्चे अस्पताल में उपचाररत हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है. इसके अलावा 461 बच्चों का इलाज उनके घर पर ही किया गया और वे भी स्वस्थ हो चुके हैं.

कुल मिलाकर स्वास्थ्य टीमों को अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित 630 मरीज मिले. इनमें मौसमी बीमारी, सर्दी-खांसी, बुखार, त्वचा संबंधी रोग, खसरा, स्कैबीज और मलेरिया के मामले शामिल हैं. इस अभियान की जरूरत तब और हुई जब जून 2026 में एक बच्चे की बीमारी के बाद मौत हुई. बच्चे में तेज बुखार के साथ शरीर पर दाने, मुंह में छाले, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, भूख न लगना, कमजोरी और झटके जैसे लक्षण दिखाई दिए थे. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में व्यापक जांच अभियान शुरू किया.

980 घरों तक पहुंचा स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग की 20 सर्वेक्षण टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही हैं. चार मोबाइल मेडिकल यूनिट, 10 चिकित्सा अधिकारी और चार एंबुलेंस भी अभियान में लगाए गए हैं. बच्चों को विटामिन-A, ORS, जिंक और आयरन की खुराक दी जा रही है. अब तक 658 बच्चों को विटामिन-A और ORS, 597 को आयरन सिरप और 521 बच्चों को एल्बेंडाजोल दिया गया है. 63 बच्चों को खसरे का टीका भी लगाया गया है.

विभाग की टीमों ने करीब 980 घरों में कीटनाशक छिड़काव, इंडोर-आउटडोर फॉगिंग और लार्वा सर्वे भी किया है. बिरसा क्षेत्र में यह अभियान केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है. इसका बड़ा उद्देश्य वर्षों से सरकारी व्यवस्था से दूर रहे ग्रामीणों में भरोसा पैदा करना और उन्हें यह समझाना है कि बीमारी होने पर अस्पताल और डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है. नक्सल हिंसा खत्म होने के बाद अब इन इलाकों में स्वास्थ्य और दूसरी सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

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