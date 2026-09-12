'राजनीति करने आए...', अभिजीत दीपके से भिड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, CJP से पूछे सवाल

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के बीच अभिजीत दीपके गांवों में पहुंचे, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से उनकी बहस हो गई. हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है.

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उनके इतनी देर से पहुंचने की क्या वजह है, इस देरी के लिए दीपके ने माफी मांगी. (Photo from IANS)

मध्य प्रदेश के बालाघाट में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके आदिवासी परिवारों से मिलने पहुंचे. आदोरी, कोरका और बोंदारी गांव में कुछ आदिवासी परिवारों के बच्चों की कथित तौर पर संक्रामक बीमारियों के कारण मौत हुई है. दीपके इन परिवारों से मिलकर उनके हालात और इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जानना चाहते थे. लेकिन इस दौरान, CJP प्रमुख विवाद में घिर गए.

दीपके से सवाल करने लगी महिला इन्फ्लुएंसर

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स दीपके की कार के पास नजर आए. एक महिला खुद को इन्फ्लुएंसर बताते हुए माइक लेकर उनसे सवाल करती दिखी. महिला ने पूछा कि क्या वह लाशों पर राजनीति करने आए हैं. उनके इतनी देर से पहुंचने की क्या वजह है, इस देरी के लिए दीपके ने माफी मांगी. आगे महिला ने इलाके की सड़क को लेकर भी सवाल किया और कहा कि यहां अच्छी सड़क बनी हुई है.

बहस बढ़ी तो कार्यकर्ताओं ने दीपके को निकाला

वीडियो में बातचीत धीरे-धीरे बहस में भी बदलती दिखी. मामला बढ़ता देख दीपके के साथ मौजूद CJP कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूसरी कार में बैठाया और वहां से रवाना कर दिया. उनके जाते समय महिला की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वह कहती है, भाग गया, भाग गया. स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि दूरदराज के गांव में बाहर से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस समूह को देखकर वे हैरान थे. कुछ पत्रकारों ने आशंका जताई कि दीपके के दौरे में बाधा डालने के लिए इन्हें किसी के कहने पर भेजा गया था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

30 से ज्यादा बच्चों की मौत पर HC सख्त

इस बीच, बालाघाट में बच्चों की मौत का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ तक पहुंचा. इस सप्ताह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, बालाघाट जिलाधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया. याचिका में आरोप है कि बच्चों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा और करीब 400 बच्चों का इलाज महज 50 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में किया जा रहा है. क्षेत्र में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत का भी मामला उठाया गया है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)