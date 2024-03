मध्य प्रदेश पहुंची 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा', Rahul Gandhi ने कहा- बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा; कमलनाथ क्या बोले, जानें

Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ राजस्थान के धौलपुर जिले से मध्य प्रदेश में पहुंच गई है. कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना जिले की सीमा पर राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया. यहां रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यात्रा को लेकर बात की. राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद शायद किसी राजनीतिक दल ने पहली बार चार हज़ार किलोमीटर की यात्रा की हो. ये यात्रा बहुत फायदेमंद रही क्योंकि देश में दो विचारधाराओं की स्पष्ट लड़ाई दिखी.

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ धर्म के नाम पर लोगों को बाँट रही है. जातियों के नाम पर लोगों को लड़ा रही है. ऐसे में कांग्रेस की पूरी विचारधारा एक साथ आ गई है. कमलनाथ ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कहा कि राहुल जी की ये यात्रा किसी तरह का प्रलोभन और आश्वासन नहीं है बल्कि वह मोहब्बत और शांति की बात करने निकले हैं. यही हमारे देश की नींव है, जिसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है.

#WATCH | Madhya Pradesh: During the Bharat Jodo Nyay Yatra, Congress MP Rahul Gandhi says, “…Hardly any party would have travelled 4,000 kilometres after independence. This visit was very beneficial because the fight between two ideologies in the country was clearly visible to… pic.twitter.com/wdA9XeX2SK

