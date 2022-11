भारत जोड़ो यात्रा: राहुल और प्रियंका गांधी ने नर्मदा नदी की आरती की, कांग्रेस ने कहा- देश की एकता के लिए किया पूजा-पाठ

Bharat Jodo Yatra: कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली जा रही “भारत जोड़ो यात्रा” की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी धार्मिक रंग में भी रंगे नजर आए. राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर हाथ में दीपक लेकर नर्मदा नदी की संध्या आरती की. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने नर्मदा का पूजन कर नदी को चुनरी भी चढ़ाई. इसके बाद उन्होंने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए. उनके साथ प्रियंका गांधी ने भी आरती कर पूजा पाठ किया. इसे लेकर कांग्रेस ने कहा कि दोनों नेताओं ने ऐसा देश की एकता के लिए किया है.

सफेद कुर्ता-पायजामा पहने राहुल गांधी को ब्रह्मपुरी घाट पर पूजा के दौरान पुरोहितों ने पवित्र “ऊँ” अक्षर अंकित पीला दुपट्टा ओढ़ाया और लाल पगड़ी पहनाई. इस दौरान उनकी बहन व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाद्रा भी मौजूद थे. ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के ब्रह्मपुरी घाट पर गांधी द्वारा नर्मदा आरती के लिए कांग्रेस ने खासी तैयारियां की थीं.