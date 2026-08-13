Independence Day 2026: 'मेरा रंग दे बसंती चोला' से गूंजा भोपाल, बोट क्लब पर निकली भव्य नौका तिरंगा यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और खुद भी नौका पर सवार होकर देशभक्ति का संदेश दिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे.

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Independence Day 2026: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला. 13 अगस्त को प्रसिद्ध बोट क्लब पर चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा नजर आया. देशभक्ति गीतों, खासकर ‘मेरा रंग दे बसंती चोला’ की गूंज के बीच धरती, जल और नभ तीनों तिरंगे के रंगों में रंगे दिखाई दिए. मौका था स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आयोजित विशाल नौका तिरंगा यात्रा का. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और खुद भी नौका पर सवार होकर देशभक्ति का संदेश दिया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे. आयोजन में युवा खिलाड़ियों ने कयाकिंग और कनोइंग के जरिए शानदार करतब दिखाए. खिलाड़ियों ने ‘केनो सलालम शो’ के माध्यम से तिरंगे को सलामी दी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बोट क्लब पहुंचे.

तालाब के बीच बना फ्लोटिंग तिरंगा

इस आयोजन की एक खास बात तालाब के बीच बनाया गया विशाल फ्लोटिंग तिरंगा रहा. आयोजकों के मुताबिक, देश में पहली बार इस तरह तालाब के बीच फ्लोटिंग तिरंगा तैयार किया गया. पानी के बीच लहराता तिरंगा और उसके आसपास नौकाओं पर सवार खिलाड़ी पूरे आयोजन को खास बना रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि बोट क्लब पर आयोजित यह कार्यक्रम अद्भुत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और देश अपनी क्षमता व सामर्थ्य के साथ विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

UCC को लेकर भी बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है. उन्होंने इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे समानता की भावना मजबूत होगी. उनके मुताबिक, कानून की नजर में धर्म के आधार पर किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए और सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए.

युवाओं के प्रदर्शन ने बांधा समां

डॉ. मोहन यादव ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पानी में निकली यह तिरंगा यात्रा युवाओं की संकल्प शक्ति और साहस को दिखाती है. कयाकिंग-कनोइंग के खिलाड़ियों ने जिस तरह तिरंगे के साथ प्रदर्शन किया, वह युवाओं के जज्बे और देश के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भोपाल का बोट क्लब चारों ओर से तिरंगे के रंग में नजर आ रहा है. उन्होंने देश की मजबूती और सामर्थ्य की कामना करते हुए लोगों से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई भी दी.