Bhopal Complete Shutdown: मध्य प्रदेश में कोरोना (Coronain MadhyaPradesh) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. भोपाल सहित कई शहरों में शुक्रवार रात आठ बजे से लॉकडाउन ( 10 Days Total Lockdown in Bhopal) लगा दिया है जो कि अब दस दिनों तक लागू रहेगा. सरकार ने इस बार लॉकडाउन (Lockdown in Madhya Pradesh) के घोषणा दो दिन पहले ही कर दी थी ताकि लोग जरूरी सामानों की खरीददारी कर सकें. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन की जानकारी देते हुए कहा था कि लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन होगा और इसीलिए लोगों को दो दिन पहले सूचना दी गई है ताकि नियमों (Bhopal Lockdown Guidelines) का उल्लंघन न हो सके.

flights and trains Tickets will be valid as E-Pass

लॉकडाउन को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है. इस बार कुल 29 बिंदुओं पर सरकार ने प्रमुख रूप से नियम तय किए हैं. भोपाल में पिछले एक सप्ताह से कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे है जिसके बाद लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया. बता दें कि 24 जुलाई रात आठ बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन 4 अगस्त को शाम पांच बजे तक रहेगा.

Madhya Pradesh: Police check IDs of commuters as 10-day lockdown begins from today in Bhopal in view of rise in #COVID19 cases. Markets deserted as shops remain closed. pic.twitter.com/tk8OIWW2mt

