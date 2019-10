मध्य प्रदेश: देश भर में दुर्गा पूजा के लेकर उत्साह का माहौल है. देश विदेश से लोग भारत सिर्फ दुर्गा पूजा घूमने के लिए आते हैं. इस बीच भोपाल का एक पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है. भोपाल में एक पंडाल में प्रस्तुत की जाने वाली झांकी का थीम सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित है, इसके अलावा पुलवामा आतंकवादी हमला और बालाकोट हवाई हमला भी इसका थीम है.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सेना का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है और उसपर तिरंगा झंडा लगा हुआ है. हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा जवान बाहर मौजूद जवानों को संकेत दे रहा है.

#WATCH Madhya Pradesh: A tableau being presented in a #DurgaPuja pandal in Bhopal, has the theme of surgical strike, besides Pulwama terrorist attack and Balakot airstrike. pic.twitter.com/12Jacqd6Ql

— ANI (@ANI) October 5, 2019