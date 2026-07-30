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भोपाल में किसान आंदोलन खत्म, अन्नदाता खुश होकर लौटे घर, सरकार ने दे दी बड़ी राहत

भोपाल में मूंग किसानों का आंदोलन खत्म हो गया. सरकार ने 60% फसल MSP पर खरीदने का वादा कर समझौता किया. नर्मदापुरम से भोपाल तक पैदल मार्च करने वाले किसान अब घर लौट रहे हैं. MSP और ई-टोकन संबंधी मांगों पर सरकार ने सकारात्मक फैसला लिया.

Written by: Farha Fatima
Published: July 30, 2026, 10:23 AM IST
यह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ (image IANS)
यह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ (image IANS)
  • भोपाल में मूंग MSP खरीदी को लेकर चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो गया.
  • सरकार ने 60% मूंग उपज MSP पर खरीदने, ई-टोकन सस्पेंड करने और खाद आपूर्ति सुधार का वादा किया.
  • नर्मदापुरम से पैदल मार्च कर आए हजारों किसान अब गांव लौट रहे हैं.
  • किसान नेताओं ने समझौते को आंशिक सफलता बताया, पूर्ण 100% खरीदी पर अभी भी असंतोष है.

भोपाल में मूंग की फसल की पूरी खरीदी पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है. किसान नेताओं और मध्य प्रदेश सरकार के बीच बातचीत के बाद समझौता हुआ, जिसमें सरकार ने किसानों की कई मुख्य मांगों को पूरा करने का वादा किया. हजारों किसान अपने गांवों की ओर वापस लौट गए. indianexpress.com के मुताबिक, इस आंदोलन में किसानों ने कहा था कि उनकी फसल अच्छी हुई है लेकिन बाजार में अच्छा दाम नहीं मिल रहा, इसलिए सरकार खुद खरीदे. सरकार ने आंशिक रूप से उनकी बात मानी तो आंदोलन समाप्त कर दिया गया. किसानों का आंदोलन मुख्य रूप से मूंग (मूंग दाल) की फसल की खरीदी को लेकर शुरू हुआ था. सम्युक्त किसान मोर्चा (SKM) के बैनर तले 19 किसान संगठनों ने यह प्रदर्शन किया. लगभग 2000 किसान नर्मदापुरम से भोपाल तक पैदल मार्च करते हुए आए, साथ में अनाज के बोरे, बिस्तर, बर्तन और एक हफ्ते का राशन लेकर. वे 100% मूंग की खरीदी MSP पर चाहते थे, जिसका MSP ₹8,768 प्रति क्विंटल है.

किसानों की प्रमुख मांगें

  • 29 जुलाई को मंत्रियों की कमेटी से हुई चर्चा के बाद तय हुआ कि प्रत्येक किसान की मूंग उपज का 60% हिस्सा सरकार MSP पर खरीदेगी. पहले यह सीमा कम थी.
  • ई-टोकन सिस्टम को अस्थायी रूप से suspend (रोक) दिया गया और स्लॉट बुकिंग की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई.
  • उर्वरक (खाद) की आपूर्ति और अन्य इनपुट्स पर भी सुधार का आश्वासन दिया गया.

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने इसे किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता बताया. किसानों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को धन्यवाद दिया और घर वापस चले गए. यह आंदोलन सिर्फ मूंग खरीदी तक सीमित नहीं था. किसानों ने उर्वरक ई-टोकन सिस्टम में दिक्कतों, समय पर खाद न मिलने और बढ़ती खेती लागत की शिकायत भी की. वे कहते हैं कि अच्छी फसल के बावजूद खुले बाजार में दाम MSP से बहुत कम मिलते हैं, जिससे किसान घाटे में रह जाते हैं. मध्य प्रदेश में मूंग की खेती बड़े स्तर पर होती है, इसलिए यह मुद्दा पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण था.फैक्ट: केंद्र सरकार ने तुर, उड़द और मसूर के लिए 100% खरीदी का ऐलान किया था, लेकिन मूंग पर 25% की सीमा थी, जिसे किसान बदलवाना चाहते थे.

और पढ़ें: किसानों के सुझावों का होगा सम्मान, मोहन यादव बोले- संवाद से निकलेगा हर समस्या का समाधान

आंदोलन के दौरान तनाव भी हुआ…

किसान नर्मदापुरम से भोपाल तक 70 किलोमीटर चले. कई जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन किसान शांतिपूर्वक तोड़कर आगे बढ़े. भोपाल पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने की कोशिश में हल्की झड़प भी हुई, लेकिन कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई. प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की थी. किसान 7 दिनों का राशन लेकर आए थे और कहा था कि जरूरत पड़ी तो महीनों तक बैठेंगे.

सरकार की ओर से यह समझौता किसानों के लिए राहत भरा है. इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा और बाजार में दबाव कम होगा. कुछ किसान नेता पूर्ण 100% खरीदी पर अभी भी असंतोष जता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ने समझौते को स्वीकार कर आंदोलन समाप्त कर दिया.

किसानों का कहना है कि अगर भविष्य में समस्या आई तो फिर आंदोलन शुरू कर सकते हैं. भोपाल का यह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ. समझौते से किसानों को तुरंत राहत मिलेगी. यह दिखाता है कि बातचीत से समस्याएं हल हो सकती हैं. किसान अब अपनी फसल बेचकर घर लौट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सीजन में ऐसी दिक्कत न आए.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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