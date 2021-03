Bhopal, Indore Lockdown News: देश के कुछ राज्यों में कोरोना का कहर एक बार फिर जारी है. मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इससे बचाव के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं. Also Read - Maharashtra Lockdown News: क्या महाराष्ट्र में फिर लगेगा लॉकडाउन? CM उद्धव ठाकरे की तरफ से आया यह बड़ा बयान

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore) और जबलपुर (Jabalpur) में एक दिन के लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा कर दी गई है. भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार यानी 21 मार्च को एक दिन का लॉकडाउन (Bhopal, Indore Lockdown) रहेगा.

इसके साथ-साथ इन तीन शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है.

Madhya Pradesh reports 1140 new #COVID19 cases, 556 recoveries and 7 deaths in the last 24 hours.

Total cases 2,73,097

Total recoveries 2,62,587

Death toll 3901

Active cases 6609 pic.twitter.com/kNFj6gPWvZ

— ANI (@ANI) March 19, 2021