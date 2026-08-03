भोपाल में बिल्डिंग मालिकों को राहत! CM मोहन यादव ने बनाई हाई लेवल समिति

भोपाल में अधिभोग (ऑक्यूपेंसी) उल्लंघन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह तय किया गया है कि पर्यावरण और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित बनाई जाएगी. समिति की रिपोर्ट आने और राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के बाद ही नगर निगम भोपाल किसी तरह की कार्रवाई करेगा. तब तक शहर में अधिभोग उल्लंघन के मामलों में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा.
डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा की. इसमें मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी सहित नगरीय प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 (17 दिसंबर 2024) और विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में दिए गए आदेशों के पालन के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी. यह समिति अधिभोग उल्लंघन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
मोहन यादव सरकार ने साफ किया है कि समिति की सिफारिशें मिलने के बाद राज्य शासन तय प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा. इसके बाद ही नगर निगम भोपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएगा. फिलहाल, किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
जो समिति गठित होगी उसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग होंगे. इसके अलावा अपर प्रमुख सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग), सचिव श्रम विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उप सचिव पर्यावरण विभाग और आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश समिति के सदस्य होंगे. कलेक्टर भोपाल और नगर निगम आयुक्त विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे.
समिति अधिभोग उल्लंघन, पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित और न्यायालय के निर्देशों सहित सभी संबंधित पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी. इसके बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समिति की रिपोर्ट और शासन के अंतिम निर्णय तक नगर निगम भोपाल किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई नहीं करेगा. यानी फिलहाल अधिभोग उल्लंघन से जुड़े मामलों में लोगों को तत्काल कार्रवाई से राहत मिलेगी.
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