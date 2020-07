भोपाल: लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन कर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के त्रिलंका इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का लाउंज में शराब और हुक्का पीने के आरोप में पुलिस ने सात महिलाओं सहित 33 लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - Bhopal Complete Shutdown: भोपाल में दस दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन, घरों से निकलने पर लगी पाबंदी, जारी हुई नई गाइडलाइन

भोपाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) गोपाल सिंह धाकड़ ने शनिवार को बताया, ‘‘ मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार को शाहपुरा थानांतर्गत त्रिलंका इलाके में एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की और वहां नावेद खान (26) की ‘बर्थ डे’ पार्टी में शराब और हुक्का पीने के आरोप में सात महिलाओं सहित 33 लोगों को गिरफ्तार किया है.’’ Also Read - Coronavirus in Madhya Pradesh Alert: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 747 नए मामले, 25 हजार के करीब लोग हुए संक्रमित, पढें डिटेल्स

Bhopal: Police conducted a raid at a lounge in Bhopal on 23rd July & arrested 33 people yesterday for violating night curfew. Additional SP Crime Branch-Bhopal said,”Case registered. The 2 main accused took lounge on rent & were conducting similar activities, from past 4 months.” pic.twitter.com/nERuQWiemm Also Read - Total Lockdown in Bhopal Update News: कोरोना ने बढ़ाई मुश्किलें, अब भोपाल में 24 तारीख से लगेगा इतने दिनों का लॉकडाउन

— ANI (@ANI) July 25, 2020