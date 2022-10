Big Breaking: मध्य प्रदेश के रीवा में सुहागी पहाड़ी के पास बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है , 40 लोग घायल हैं. घायल 40 लोगों में से 20 को प्रयागराज (यूपी) के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया है कि, बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी. बस में सवार सभी लोग कथित तौर पर यूपी के रहने वाले हैं.Also Read - प्रयागराज में नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 10 गिरफ्तार; 'मौसंबी जूस' से हुई मौत के बाद कार्रवाई

घटना शुक्रवार की देर रात की है, कहा जा रहा है कि बस जबलपुर से चलकर रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी. सवारियों को लेकर बस कटनी से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हुई और जैसे ही बस रीवा के सोहागी पहाड़ में पहुंची तो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई. बस जिस ट्रक से टकराई उसपर गिट्टी लोड था. ट्रक से टकराते ही बस पलट गई, जिसमें बस में आगे की सीट पर बैठे सभी लोगों की मौत हो गई.

दिवाली मनाने घर जा रहे थे लोग, हो गए हादसे का शिकार

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सोहागी पहाड़ में देर रात तीन वाहनों की भीषण टक्कर हो जाने से लगभग 15 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 40 लोग घायल हुए हैं. यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार की देर रात मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की सीमा को जोड़ने वाले नैशनल हाईवे 30 पर हुआ है.

Madhya Pradesh | 14 dead, 40 injured in a collision between a bus and trolley near Suhagi Hills in Rewa. The bus was going from Hyderabad to Gorakhpur. All people on the bus are reportedly residents of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/cwN2MUCB7O

