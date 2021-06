MP Politics, Kailash Vijayvargiya, Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh, bjp, MP, इंदौर: बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (BJP National General Secretary) कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) में पिछले कई दिनों से चल रही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों (Speculation about leadership change in MP) को बकवास करार दिया है. बीजेपी नेता विजयवर्गीय ने सोमवार को कहा कि यह सूबा मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अगुवाई में ही चलेगा. Also Read - देश 1970 में चेचक से, 2011 में पोलियो से मुक्त हो गया था, पीएम की टीकाकरण पर टिप्पणी वैज्ञानिकों का अपमान: कांग्रेस

दरअसल सत्तारूढ़ भाजपा के दिग्गज नेताओं की जारी मुलाकातों के बीच नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ रही थीं. इस संबंध में पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने इंदौर में मीडियाकर्मियों ने कहा, "ये अटकलें एकदम बकवास हैं. चौहान के नेतृत्व में ही प्रदेश चलेगा."

मूलत: मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक रखने वाले विजयवर्गीय, भाजपा संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी हैं, जहां उनकी पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने में नाकाम रही.

विजयवर्गीय ने अपने हाल के भोपाल दौरे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और अन्य भाजपा नेताओं से सौजन्य भेंट की थी. इस बीच, राज्य के अन्य दिग्गज भाजपा नेताओं की मेल-मुलाकातों का दौर भी जारी है.

इन मुलाकातों की पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर खासकर सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कयासों में विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है. हालांकि, उन्होंने इन्हें खारिज करते हुए कहा, “मैं अभी दूसरी जगह लगा हूं.”

भाजपा महासचिव ने कहा, “भले ही मीडिया कुछ भी कहानी बना दे. लेकिन इन मुलाकातों को लेकर जो मैं देख-पढ़ रहा हूं, उसमें कुछ भी दम नहीं है और यह सब (नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें) बकवास है.”

विजयवर्गीय ने कहा, “ये सामान्य मेल-मुलाकातें हैं और इन्हें राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है. कोविड-19 के मौजूदा दौर में लोगों के पास काम कम है, तो वे एक-दूसरे से मिलकर अपने व्यक्तिगत संबंध मधुर कर रहे हैं.” उन्होंने एक सवाल पर कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ “बहुत अच्छा” काम कर रहे हैं और वह अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत राज्य की चिंता कर रहे हैं.