नई दिल्‍ली: ये वीडियो मध्‍य प्रदेश के इंदौर शहर का है, जहां बैट लेकर सरकारी कर्मचारियों की पिटाई करने वाला शख्‍स कोई साधारण आदमी नहीं, बल्‍कि बीजेपी के राष्‍ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय हैं. वीडियो में वे महानगरनिगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, मामला यह है कि नगरनिगम का अमला एक ऐसी इमारत को तोड़ने गंजी कंपाउंड पहुंचे थे, जिसके बारिश में गिरने का खतरा था. अमले ने मकान को तोड़ने की कार्रवाई की तो लोग इसके गिराने जाने के विरोध में उतर आए. लोगों ने विधायक आकाश विजयवर्गीय और उनके कार्यकर्ताओं को बुला लिया.

बीजेपी विधायक विजयवर्गीय ने नगरनिगम के अधिकारियों को डांटा तो उनके बीच बहस हो गई और इसके बाद उन्‍होंने बैट लेकर अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया. गुसाए आकाश ने अधिकारियों की पिटाई कर दी. इसके बाद उनके समर्थकों ने भी हाथ चलाए. इस दौरान पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कर विधायक को शांत कराया. न‍गर निगम के अमले की ओर से विधायक के खिलाफ एफआई दर्ज कराने की बात कही गई है. बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक इस बात से नाराज हो गए क्‍योंकि नगरनिगम अमले के अधिकारियों ने महिलाओं से दुर्व्‍यवहार किया है.

#WATCH Madhya Pradesh: Akash Vijayvargiya, BJP MLA and son of senior BJP leader Kailash Vijayvargiya, thrashes a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore. The officers were in the area for an anti-encroachment drive. pic.twitter.com/AG4MfP6xu0

इस भ्रष्‍टाचार और गुंडावाद को खत्‍म करेंगे

बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम के अधिकारियों से मारपीट करने के मामले पर कहा, ” यह तो अभी शुरुआत है, हम इस भ्रष्‍टाचार और गुंडावाद को खत्‍म कर देंगे. ‘आवेदन, निवेदन और फिर दनादन’ यह हमारी एक्‍शन लाइन है.”

Akash Vijayvargiya, BJP MLA: Gangs dragged women out of their houses by their feet, women police should’ve been with them. When I reached there, people got angry at the officers & chased them away, we have come to the station to register FIR against the officers. #MadhyaPradesh https://t.co/9Og9XKS6Kd

