नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश की सियासत में एक मंत्री और विपक्षी दल बीजेपी के विधायक के बीच का विवाद मीडिया की सुर्खियों में है. बीजेपी विधायक का कहा कि वह कांग्रेस सरकार के मंत्री की धमकी से इतने डरे हुए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा मांगेंगे. अगर उन्‍हें व उनके परिवार को कुछ भी हुआ तो मंत्री जिम्‍मेदार होंगे. ये आरोप बीजेपी विधायक बीरेंद्र रघुवंशी ने मध्‍य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर लगाए हैं. वहीं, मंत्री ने ऐसे किसी वाकये से साफ इनकार किया है.

बीजेपी एमएलए रघुवंशी ने कहा, मैं अमित शाह जी को सुरक्षा के लिए लिखूंगा. मुझे धमकाया गया है. देख लूंगा, जबान बंद कर ले…, ये भाषा मुझसे बोली गई है और केवल इसलिए कि मैंने महात्‍मा गांधी के नाम की सलाह दी थी. अगर मेरी परिवार और मुझे कोई भी खतरा हुआ तो केवल प्रद्युम्न सिंह तोमर जिम्‍मेदार होंगे.

Birendra Raghuvanshi,BJP: I will write to Amit Shah ji asking for security. I was threatened,dekh loonga, zaban band karle,ye bhasha mujhse boli gai, &only because I suggested Mahatma Gandhi ji’s name.Only Pradhuman Tomar will be responsible for any danger to my family&me (18.11) https://t.co/ZhypCatL0O

विधायक रघुवंशी ने बताया कि मैंने कल एक मीटिंग में शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज का नाम रखने के लिए मैंने स्‍वर्गीय माधवराव सिंधिया की बजाय महात्‍मा गांधी के नाम की सलाह दी थी. इस पर मंत्री ने मुझे मीटिंग में धमकाया.

Madhya Pradesh Minister Pradhuman Singh Tomar on allegations by BJP MLA Birendra Raghuvanshi: I am not aware of any such incident. The decision to name the medical college after late Madhavrao Scindia was taken with consensus. (18.11) https://t.co/ZhypCatL0O pic.twitter.com/zjfggvxea8

— ANI (@ANI) November 19, 2019