मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बदनामी करा रहे हैं. विदेश में बैठकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है. इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता. उन्हें राजनीति में मौका नहीं दिया जाना चाहिए और देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए.

#WATCH | While sitting abroad, you (Rahul Gandhi) are saying you are not getting an opportunity to speak in Parliament. Nothing can be more shameful than this. He should not be given a chance in politics& should be thrown out of the country: BJP’s Pragya Thakur, in Bhopal (11.03) pic.twitter.com/ZBDrZFjepx — ANI (@ANI) March 12, 2023