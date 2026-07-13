Datia Bypoll: 'विकास का पर्याय है बीजेपी, कांग्रेस को केवल वोट से मतलब', CM मोहन यादव ने भरी हुंकार

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज से शुरू हुआ यह अभियान दरअसल एक 'विजय अभियान' है. उन्होंने इस चुनाव को 'राजा बनाम रंक' की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/bjp-synonymous-with-development-congress-only-cares-about-votes-cm-mohan-yadav-says-8472965/ Copy

Datia Bypoll: मध्यप्रदेश में उप-चुनाव की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (जुलाई, 13, 2026) को दतिया में चुनावी हुंकार भरी. सीएम ने सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का नामांकन दाखिल करवाया, जिसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. मुख्यमंत्री के साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे.

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज से शुरू हुआ यह अभियान दरअसल एक ‘विजय अभियान’ है. उन्होंने इस चुनाव को ‘राजा बनाम रंक’ की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की मानसिकता कभी जमीन पर टिकने वाली नहीं रही. उन्हें जमीनी हकीकत का होश नहीं है, लेकिन वे पूरा आसमान खरीदने की बातें करते हैं.’ सीएम ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 फीसदी हिस्से से कांग्रेस पूरी तरह गायब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनके अहंकार में कोई कमी नहीं आई है. ‘रस्सी जल गई है, पर बल नहीं गया है.’

विकास के आंकड़ों पर कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नाटक कांग्रेस की पुरानी पीढ़ियों ने किया, वही नाटक आज के नेता जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 1956 से लेकर 2003 तक कांग्रेस के लंबे शासनकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय महज 11,000 रुपये सालाना थी. वहीं, भाजपा की नीतियों के कारण आज यह बढ़कर ₹1,59,000 तक पहुंच चुकी है. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के दौर में डाकू और नक्सलियों का आतंक था, जबकि भाजपा सरकार ने प्रदेश में शांति और विकास का नया अध्याय लिखा है. उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब देश से ‘लाल सलाम’ (नक्सलवाद) को आखिरी सलाम कह दिया गया है.

‘दतिया के विकास के लिए खुला है खजाना’

दतिया की जनता को भरोसा दिलाते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. अगर दतिया के लोग 100 करोड़ रुपये के काम भी बताएंगे, तो सरकार उसे तुरंत मंजूर करेगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से बढ़ रहा है और हाल ही में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. धार्मिक विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन की तस्वीर बदल गई है. अब सरकार ने संकल्प लिया है कि राज्य में जहां-जहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थानों को भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.

UCC पर कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल

भाषण के अंत में मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब देश में एक विधान और एक राष्ट्रगान है, तो सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए. लेकिन कांग्रेस इस पर चर्चा करने से भी भाग रही है, क्योंकि उसकी राजनीति हमेशा समाज को बांटने की रही है. उन्होंने साफ किया कि भाजपा किसी राजा-महाराजा की नहीं, बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं और सनातन संस्कृति की पार्टी है, जो इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी.