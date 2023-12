MP Election: एमपी में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा, नरोत्तम मिश्रा बोले- 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे

MP Exit Poll Result: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, कि वह शुरू से कहते आ रहे हैं कि एमपी नें भाजपा करीब 150 सीटें जीतेगी. BJP के वरिष्ठ नेता और राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम किया है, जिससे गरीबों को फायदा हुआ है. नेता ने आगे कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही गरीबों के लिए फायदेमंद योजनाएं पेश कीं. सब जानते हैं कि कमल नाथ ने कैसा शासन किया था, उनका नजरिया झूठा है. खुद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस हर जगह हारती है.

#WATCH | Gwalior: On Exit Polls, Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra says, “I have been saying that we will win around 150 seats… PM Modi has done the work where the poor people have benefitted… As soon as Shivraj Singh Chouhan came into power, he introduced schemes… pic.twitter.com/fN4LYZgN7l

— ANI (@ANI) December 1, 2023