Jabalpur Fire: मध्यप्रदेश के जबलपुर के दमोह नाका इलाके में स्थित न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है. आग की वजह से हॉस्पिटल में अफरा-तफरी का माहौल है. रिपोर्ट के मुताबिक आग ग्राउंट फ्लोर पर शॉट सर्किट की वजह से लगी है. जबलपुर के जिला कलेक्टर अल्लैया राजा के हवाले ने India Today ने बताया कि अब तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और दो गंभीर रूप से घायल हैं. दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने हादसे पर दुख जताया है. सीएम चौहान ने ट्वीट कर कहा, 'जबलपुर के एक अस्पताल में भीषण अग्नि दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है. स्थानीय प्रशासन और कलेक्टर से निरंतर संपर्क में हूं. मुख्य सचिव को संपूर्ण मामले पर नजर बनाये रखने के लिए निर्देश दिया है. राहत एवं बचाव के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं.

#WATCH | Madhya Pradesh: Fire breaks out at Jabalpur Hospital. Further details awaited pic.twitter.com/RdjjqARKIY

