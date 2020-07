नई दिल्ली: देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इस बात की जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी. संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. Also Read - सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज, 6 माह से है जेल में

शिवराज सिंह के कोरोना पॉजिटिव पाए जानें के बाद उन लोगों की भी जानकारी ली जा रही जिनसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में मुलाकात की थी. जानकारी के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान में कोरोना के हल्के लक्षण दिखाए दिए थे. Also Read - लोग हो रहे बेरोजगार, ऐसे में मिट्टी-कंकड़ के बीच शख्स की बदली ज़िन्दगी, तलाशा 50 लाख का हीरा

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे प्रदेशवासियों में कोविड19 के लक्षण समझ में आ रहे थे जिसके बाद मेरी कोविड19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. उन्होंने लिखा कि जिसने भी मुझसे मुलाकात की थी वे क्वारंटीन में चले जाएं. Also Read - पार्षद से राज्‍यपाल तक लालजी टंडन की राजनीतिक यात्रा, अटल बिहारी बाजपेयी के रहे करीब

I am following all #COVID19 guidelines and have quarantined myself as per the advice of the doctors…I will be participating in the daily COVID19 review meeting via video conferencing: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan after testing positive for Coronavirus pic.twitter.com/ZVeeiLkBFV

— ANI (@ANI) July 25, 2020