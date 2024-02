मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भीषण एक्सीडेंट, 14 की मौत और 20 घायल; मृतकों के परिवार को 4-4 लाख की मदद

मध्य प्रदेश के डिंडोरी के बड़झर घाट पर एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए. घायलों का इलाज शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है. ये जानकारी विकास मिश्रा, कलेक्टर डिंडौरी की ओर से दी गई है.

#WATCH | Madhya Pradesh: 14 people died and 20 injured after a pick-up vehicle lost control and overturned at Badjhar ghat in Dindori. Injured are undergoing treatment at Shahpura Community Health Centre: Vikas Mishra, Dindori Collector

(Visuals of the injured who are undergoing… pic.twitter.com/24CjMnprEb

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 29, 2024