उत्तराखंड, bus accident, accident in Uttarakhand, Panna district, Madhya Pradesh, MP: उत्तराखंड में आज रविवार को बड़ा हादसा हुआ है. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के दमटा के पास खाई में गिर गई है. इसके बाद 25लोगों की मौत है गई है, जबकि 6 घायलों को अस्पताल भेजा गया है.

अब तक 25 लोगों की मौत की खबर आई है। हमारी तरफ से सभी राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी को मौके पर भेजा गया है। गृहमंत्री ने NDRF की टीम मौके पर भेजी है। SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी pic.twitter.com/ZFpKPaJgus — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 5, 2022



उत्तरकाशी में हुई बस दुर्घटना पर पीएम मोदी ने हादसे पर गहरा दुःख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने उत्तराखंड में एक बस दुर्घटना में मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है.

#UPDATE | As per Uttarakhand local administration, 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. NDRF team rushing to spot and will reach any moment: MoS Home Nityanand Rai to ANI — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने डीजीपी अशोक कुमार के हवाले बातया है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस उत्तरकाशी जिले के दमटा के पास खाई में गिर गई. 25 लोगों के शव बरामद हुए हैं , जबकि 6 घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस और एसडीआरएफ मौके पर है.

Union Home Min Amit Shah has spoken to Uttarakhand CM Pushkar S Dhami in connection with the bus with 28 pilgrims that fell down a gorge in Uttarkashi; tweeted, “Local admin & SDRF teams engaged in rescue work. Injured being taken to a hospital for treatment. NDRF reaching soon.” pic.twitter.com/AtAA672sTK — ANI (@ANI) June 5, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुःख जताया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुःखद है. इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात की है. स्थानीय प्रशासन व SDRF की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है. NDRF भी शीघ्र वहां पहुंच रही है.

#WATCH | Uttarakhand: Visuals from the gorge in Uttarkashi district where a bus carrying 28 pilgrims fell down. 22 pilgrims have died & 6 people have been injured. Local administration & SDRF teams engaged in rescue work; NDRF team rushing to spot. pic.twitter.com/g0KDBRdDMe — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2022

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, उत्तराखंड में चारधाम की तीर्थयात्रा पर यमुनोत्री धाम जा रही बस के खाई में गिरने से मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की मृत्यु बेहद दुखद, पीड़ाजनक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

ॐ शांति.

The death of pilgrims, from Panna district, after their bus fell into a gorge in Uttarakhand, is unfortunate. Our team is in constant touch with the Uttarakhand government. Arrangements being done for the treatment of injured & to bring back the deadbodies: MP CM SS Chouhan https://t.co/QquK6IpouS pic.twitter.com/EHKivYn4eh — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 5, 2022

मृतकों के शव को मध्यप्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही: सीएम शिवराज सिंह चौहान

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं और मेरी टीम उत्तराखंड सरकार एवं स्थानीय जिला प्रशासन के सतत संपर्क में है. घायलों के इलाज और मृतकों के शव को मध्यप्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही है. दुःख की इस घड़ी में परिवार स्वयं को अकेला ना समझे, हम सब शोकाकुल परिवारों के साथ हैं.