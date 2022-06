इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. इंदौर से बुरहानपुर की ओर जा रही बस भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में छह यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 17 से ज्यादा घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है. पुलिस नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से बुरहानपुर की ओर जा रही यात्री बस सिमरोल थाना क्षेत्र में भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी. इस हादसे में छह यात्रियों की मौत हुई है. वहीं, 17 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. बस खाई में लगभग 50 मीटर की गहराई में जा गिरी.Also Read - एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम, फर्जी चालान में सच्चाई दिखाएगा ये छोटा डिवाइस, किसी भी कार-बाइक में कर सकते हैं फिट

पुलिस के अनुसार खाई में गिरी बस पूरी तरह पलट गई थी और उसके पहिए आसमान की तरफ थे. जब हादसा हुआ उस समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे.

Madhya Pradesh | A bus met with an accident as it fell into a gorge on Indore-Khandwa road in Indore district, earlier today. Police on the spot, injured rushed to the hospital

As per police, 5 passengers died while more than 20 were injured in the accident pic.twitter.com/uGXDNK7w8W

