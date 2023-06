CBI ने सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर और 4 इंस्पेक्टरों को लाखों रुपए रिश्वत के साथ रंगेहाथ किया अरेस्ट

केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) मध्यप्रदेश के जबलपुर में पदस्थ सेंट्रल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर और चार निरीक्षकों को लाखों रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ अरेस्ट किया है. इनके कार्यालय से 21 लाख रुपये मिलने की बात भी सामने आ रही है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के दौसा निवासी बिजनेसमैन त्रिलोक चंद सेन ने दमोह के पास नोहटा में पान मसाला फैक्ट्री शुरू की थी. सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बीते 19 मई को पान मसाला फैक्ट्री छापा मारा और उनसे 10 लाख रुपए का कर बकाया बताते हुए रिकवरी निकाली थी. इसके चलते फैक्टरी बंद थी. इसके बाद सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों और कारोबारी त्रिलोक चंद्र के बीच सौदा हुआ और जीएसटी के अधिकारियों की ओर से एक करोड़ की मांग हुई. लेकिन मामला कम में तय हो गया था . 25 लाख रुपए व्यापारी पहले दे चुका था और सात लाख देने की बात पर उसने सीबीआई में शिकायत कर दी थी. त्रिलोक चंद में मीडिया को बताया कि उसने परेशान होकर अधिकारियों की शिकायत सीबीआई से की थी.