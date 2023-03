MP के कूनो नेशनल पार्क से आई बड़ी खुशखबरी, नामीबिया से लाई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया

नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.नामीबिया (Namibia) से भारत (India) लाए गए चीतों (Cheetah) में से एक मादा चीता सियाया (Siyaya) ने चार शावकों को जन्म (Cheetah gives birth to four cubs) दिया है.17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत लायी गई तीन वर्षीय मादा चीता ‘सियाया’ ने करीब पांच दिन पहले चार शावकों को जन्म दिया. 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत लायी गई तीन वर्षीय मादा चीता ‘सियाया’ ने करीब पांच दिन पहले चार शावकों को जन्म दिया. शावक पूर्व-रिलीज बाड़े में सुरक्षित हैं.

मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख जेएस चौहान ने भोपाल में कहा,17 सितंबर 2022 को नामीबिया से भारत लायी गयी तीन वर्षीय मादा चीता ‘सियाया’ ने करीब पांच दिन पहले चार शावकों को जन्म दिया. शावक पूर्व-रिलीज बाड़े में सुरक्षित हैं. जब मां चीता शावकों को खुले में लाएगी तब हमें उनके लिंग के बारे में पता चलेगा.