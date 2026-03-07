नकल कराने से किया मना, तो जान का दुश्मन बना दोस्त; 10वीं के छात्र ने क्लासमेट की कर दी हत्या

दमोह में 10वीं के छात्र ऋषि अहिरवार की परीक्षा केंद्र के बाहर क्लासमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी. जानिए पूरा मामला क्या है?

नकल कराने से किया मना, तो जान का दुश्मन बना दोस्त; 10वीं के छात्र ने क्लासमेट की कर दी हत्या
पुलिस का कहना है कि परीक्षा के दिन कुछ छात्र पहले से ही स्कूल के बाहर मौजूद थे और मौका मिलते ही उन्होंने ऋषि को घेर लिया. (Photo from AI)

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा के एक छात्र की कथित तौर पर उसके ही क्लासमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना 6 मार्च को उस समय हुई, जब 14 साल का ऋषि अहिरवार परीक्षा केंद्र से पेपर देकर बाहर निकला था. पुलिस के अनुसार, ऋषि एक निजी सह-शिक्षा स्कूल में आयोजित बोर्ड परीक्षा देने आया था. दोपहर करीब 12 बजे जब वह परीक्षा खत्म कर स्कूल से बाहर निकला, तभी कुछ छात्रों ने उस पर हमला कर दिया. इस घटना के पीछे की वजह परीक्षा के दौरान नकल नहीं कराना बताया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ छात्र ऋषि पर परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर बताने का दबाव बना रहे थे. लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार किया, तो मामला झगड़े में बदल गया.

पेपर में नकल नहीं कराने को लेकर बढ़ा विवाद

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार यह विवाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था. बताया जा रहा है कि 27 फरवरी और फिर 2 मार्च को भी दोनों छात्र समूहों के बीच झड़प हो चुकी थी. इन झगड़ों के दौरान, आरोपित छात्रों ने ऋषि को धमकी दी थी कि अंतिम परीक्षा के दिन उसे सबक सिखाया जाएगा. इसके बाद भी ऋषि परीक्षा देने के लिए अपने केंद्र पर पहुंचा. शायद उसे अंदाजा नहीं था कि परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही उस पर हमला किया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि परीक्षा के दिन कुछ छात्र पहले से ही स्कूल के बाहर मौजूद थे और मौका मिलते ही उन्होंने ऋषि को घेर लिया.

स्कूल के बाहर गुप्र बनाकर किया गया हमला

जानकारी के मुताबिक, ऋषि और अन्य कई छात्र हिरदेपुर और इमलाई गांवों से इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आए थे. जब परीक्षा खत्म होने के बाद ऋषि स्कूल के गेट से बाहर निकला, तभी उसके एक क्लासमेट ने कथित तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से वहां मौजूद अन्य छात्र घबरा गए. ऋषि को तुरंत उसके दोस्तों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्कूल के आसपास भीड़ जमा हो गई.

चाकू से वार के कारण ज्यादा खून बह गया

कोतवाली क्षेत्र के सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एच.आर. पांडे के मुताबिक, चाकू के वार से ऋषि के शरीर से काफी ज्यादा खून बह गया था. डॉक्टरों ने बताया कि वह पहले से ही गंभीर एनीमिया से पीड़ित था, जिससे उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो गई. आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर बहादुर पटेल के अनुसार चाकू का वार एक नस पर लगा था, जिससे लगातार तेज रक्तस्राव हो रहा था. डॉक्टरों ने खून की व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही ऋषि की हालत तेजी से बिगड़ गई और उसे बचाया नहीं जा सका.

पुलिस कर रही मामले की जांच

इस घटना के बाद, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एच.आर. पांडे ने बताया कि मामले में शामिल कई नाबालिग छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार, अब तक करीब आठ छात्रों की पहचान इस मामले में की जा चुकी है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है कि घटना की पूरी साजिश कैसे बनी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी.

