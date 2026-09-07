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MP में निवेश का बड़ा मौका, दुबई में बोले CM मोहन यादव- निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी सरकार

दुबई में एआईएम कांग्रेस-2026 के मंच से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैश्विक निवेशकों को मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया. उन्होंने कहा कि आपकी फाइलें यहां सरकारी दफ्तरों में इंतजार नहीं करेंगी.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 7, 2026, 6:24 PM IST
MP में निवेश का बड़ा मौका, दुबई में बोले CM मोहन यादव- निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी सरकार

मध्यप्रेदश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (सितंबर, 07, 2026) को ‘दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में दुनिया भर के निवेशकों को MP में निवेश का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भारत के विशाल घरेलू बाजार के केंद्र में स्थित है और मजबूत कनेक्टिविटी, विकसित औद्योगिक आधार तथा निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण तेजी से देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है. मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में उन्हें हर स्तर पर प्रशासनिक सहयोग मिलेगा और सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने AIM कांग्रेस-2026 के आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह मंच अब पारंपरिक निवेश से आगे बढ़कर वैश्विक नवाचार, आर्थिक साझेदारी और नए अवसरों का सशक्त मंच बन चुका है. उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू-राजनीतिक परिस्थितियां, आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित विकास आज निवेश की दिशा तय कर रहे हैं. ऐसे समय में सतत और समावेशी भविष्य के लिए वैश्विक समृद्धि के नए निवेश मार्ग तलाशना बेहद महत्वपूर्ण है.

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भारत-UAE संबंधों को नई आर्थिक ऊर्जा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध आज अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के शीर्ष नेतृत्व के बीच बने विश्वास ने दोनों देशों के रिश्तों को नई रणनीतिक और आर्थिक ऊर्जा दी है. साल 2022 में लागू व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) ने व्यापार, निवेश, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सहयोग के नए रास्ते खोले हैं. उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि साल 2032 तक इसे 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने में मध्यप्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

‘आपकी फाइलें सरकारी दफ्तरों में इंतजार नहीं करेंगी’

निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, ‘आपकी फाइलें सरकारी दफ्तरों की डेस्क पर इंतजार नहीं करेंगी, सरकार स्वयं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी.’ उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने यूएई और दुनिया भर के निवेशकों को फूड प्रोसेसिंग एवं एग्री-बिजनेस, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

कृषि और फूड प्रोसेसिंग में बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और यूएई की अर्थव्यवस्थाओं में कई समानताएं हैं और दोनों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं. विशेष रूप से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश यूएई और पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक आपूर्ति साझेदार बन सकता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है. सोयाबीन, गेहूं, दाल, मक्का, मसालों समेत कई कृषि उत्पादों के साथ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी संभावनाएं हैं. यूएई अपनी खाद्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है. ऐसे में खाड़ी क्षेत्र मध्यप्रदेश के लिए बड़ा और स्थायी बाजार बन सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्रदेश के कृषि उत्पादों को जोड़ने से किसानों को बेहतर बाजार और उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकता है. इसके साथ ही कोल्ड चेन, ग्रेडिंग, भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे.

चंदेरी-महेश्वरी से ग्लोबल टेक्सटाइल वैल्यू चेन तक

डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की समृद्ध वस्त्र परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि चंदेरी और महेश्वरी जैसी पारंपरिक पहचान को आधुनिक टेक्सटाइल पार्क और गारमेंट निर्माण से जोड़ा जा रहा है. प्रदेश का लक्ष्य वैश्विक टेक्सटाइल वैल्यू चेन में महत्वपूर्ण स्थान बनाना है. उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीथमपुर, मंडीदीप और मालनपुर जैसे औद्योगिक केंद्र ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत आधार बन चुके हैं.

मध्यप्रदेश के लिए UAE ग्लोबल गेटवे

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूएई केवल मध्यप्रदेश के लिए बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि मध्य-पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है. दूसरी ओर, मध्यप्रदेश भारत के विशाल घरेलू बाजार के केंद्र में स्थित है. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, विकसित औद्योगिक क्षेत्र और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए रणनीतिक साझेदार बनाते हैं.

ODOP और GI उत्पादों की प्रदर्शनी

एआईएम कांग्रेस के दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई के बिजनेस बे स्थित ताज दुबई में मध्यप्रदेश के ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) और भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया. यहां बैतूल का बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, खरगोन के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भोपाल की जरी-जरदोजी और ग्वालियर का कारपेट प्रदर्शित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उत्पादों को वैश्विक बाजारों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने से स्थानीय कारीगरों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे.

अरब संसद अध्यक्ष से निवेश पर चर्चा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही से भी मुलाकात की. दोनों के बीच अरब देशों और मध्यप्रदेश के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई. उन्होंने अरब निवेशकों को नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि निर्माण, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, उन्नत विनिर्माण और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने मोहम्मद अहमद अल यामाही और उनके नेतृत्व वाले अरब व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश आने तथा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में शामिल होने का आमंत्रण दिया.

‘द लैंड ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटी’ के रूप में MP

दुबई प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने एआईएम कांग्रेस-2026 में स्थापित मध्यप्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किया. पवेलियन में राज्य की रणनीतिक केंद्रीय स्थिति, औद्योगिक इकोसिस्टम, लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश-अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित किया गया है. विनिर्माण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और उभरते उद्योगों में निवेश के अवसरों की जानकारी भी यहां दी जा रही है. मध्यप्रदेश को पवेलियन के माध्यम से ‘द लैंड ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटी’ के रूप में पेश किया जा रहा है. साथ ही चंदेरी, महेश्वरी, बाटिक, जरी-जरदोजी, बेल मेटल और ग्वालियर कारपेट जैसे GI और ODOP उत्पादों को भी वैश्विक मंच दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश और यूएई की साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पारस्परिक समृद्धि और साझा भविष्य की साझेदारी है. उन्होंने यूएई सरकार, व्यापारिक संगठनों और वैश्विक निवेशकों से मध्यप्रदेश आने और नई आर्थिक साझेदारी शुरू करने का आह्वान किया. उनका कहना था कि निवेश को विकास और विकास को जनकल्याण से जोड़ते हुए मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश, विनिर्माण और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करना है.

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