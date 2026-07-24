MP में युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, CM मोहन यादव ने किये कई बड़े ऐलान

पन्ना जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. इस दौरान उन्होंने युवाओं, किसानों और बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: July 24, 2026, 8:25 PM IST
MP में युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, CM मोहन यादव ने किये कई बड़े ऐलान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार (जुलाई, 24, 2026) को पन्ना जिले के दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं कीं. इस दौरान उन्होंने युवाओं, किसानों और बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा. कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यप्रदेश के चार प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की. साथ ही पन्ना जिले के लिए 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और 35 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खातों में 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की.

युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा

पन्ना के होमगार्ड मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी. उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े विवाद और मामलों का तेजी से निपटारा हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को समय पर न्याय और अवसर मिलना सरकार की प्राथमिकता है.

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पन्ना को मिली 184.83 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कुल 184.83 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इनमें शिक्षा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नई योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करना भी है ताकि आम लोगों को उनका लाभ मिल सके.

पेंशनधारियों के खातों में पहुंचे 210 करोड़ रुपये

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के बैंक खातों में 210 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और समय पर पेंशन उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है.

अगले साल होगा शुरू पन्ना मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पन्ना मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण अगले वर्ष किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. विशेष रूप से नीट परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए यह बड़ी सुविधा साबित होगी. कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने पन्ना स्थित श्री जुगल किशोर मंदिर में पूजा-अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की.

केन-बेतवा परियोजना से बदलेगी बुंदेलखंड की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को बुंदेलखंड के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताया. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पानी की कमी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को पलायन करना पड़ा, लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली है. उन्होंने बताया कि करीब एक लाख करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है. इससे सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी, कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों की आय बढ़ेगी. मुख्यमंत्री ने किसानों से अपनी जमीन नहीं बेचने की अपील करते हुए कहा कि जिनकी भूमि या संपत्ति परियोजना में आएगी, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड कृषि उत्पादन के मामले में पंजाब और हरियाणा जैसी अग्रणी राज्यों को चुनौती देगा.

पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण

पन्ना के प्रसिद्ध बृहस्पति कुंड में करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से विकसित ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि यह नया पर्यटन स्थल देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा. मुख्यमंत्री के अनुसार, पन्ना के प्राकृतिक जलप्रपात और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में वैश्विक पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है. सरकार इन स्थलों का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार करना चाहती है.

शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में शिक्षा को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने बताया कि गुन्नौर और पवई में लगभग 74 करोड़ रुपये की लागत से दो नए सांदीपनि विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं. इन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 10 हजार नए पदों को मंजूरी दी है. पिछले साल 8 हजार पदों पर भर्ती की जा चुकी है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं.

यूसीसी पर भी रखा सरकार का पक्ष

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं और सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है. उनके अनुसार, सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं चला रही है. लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने भरोसा जताया कि विकास और जनकल्याण की यह प्रक्रिया आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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