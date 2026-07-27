CM मोहन यादव ने दी 3300 करोड़ से अधिक की सौगात, 82.70 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 4-4 हजार रुपए

मुख्यमंत्री ने जैविक खेती, हाईटेक खेती और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों, मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: July 27, 2026, 6:13 PM IST
CM मोहन यादव ने दी 3300 करोड़ से अधिक की सौगात, 82.70 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर किये 4-4 हजार रुपए

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (जुलाई, 27, 2026) को खंडवा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ के तहत प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की. किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी और 2026-27 की पहली किस्त के रूप में एक साथ 4,000 रुपए मिले.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जैविक खेती, हाईटेक खेती और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले किसानों, मेधावी विद्यार्थियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित किया. उन्होंने खंडवा में नई पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा भी की. साथ ही कहा कि खंडवा-बूंदी मार्ग के लिए 15 सितंबर से पहले टेंडर जारी कर दिए जाएंगे. कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री का हल भेंट कर स्वागत किया.

और पढ़ें: Datia Bypoll: दतिया में कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन यादव, कहा- उसके कर्मों का हिसाब चुकाने का समय आ गया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही हैं. उन्होंने कहा कि किसान अपनी मेहनत और पसीने से धरती पर अन्न उगाते हैं और देश का पेट भरते हैं. इसलिए सरकार किसानों का हमेशा सम्मान करती है.उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 82 लाख 70 हजार से अधिक किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से भेजी गई है. किसानों के खातों में एक साथ 4,000 रुपये पहुंचे हैं.

पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा बलराम महोत्सव

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत और क्षमताओं को पहचान रही है. भारत की संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘जियो और जीने दो’ के सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में छोटे से छोटे जीव की भी चिंता की जाती है. पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देने की परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भगवान बलराम कृषि के प्रथम देवता माने जाते हैं. किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला किया है. इसी के तहत पूरे प्रदेश में बलराम महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं.

प्रदेश में तेजी से बढ़ी सिंचाई क्षमता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति की वजह से प्रदेश में सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा है. आज यह बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2002-03 से पहले यह 44 लाख हेक्टेयर था. पिछले ढाई साल में ही सिंचाई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को बिजली, पानी, बेहतर सड़क, प्राकृतिक खेती और आधुनिक तकनीक से जोड़ रही है. अब किसान ड्रोन की मदद से खेतों में खाद और बीज का छिड़काव कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्षा ऋतु के बाद किसानों को सिंचाई के लिए दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है. राज्य का लक्ष्य दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है.

अगले महीने से शुरू होंगी सरकारी रोडवेज बसें

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ-साथ लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं. उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने से प्रदेश में सरकारी रोडवेज बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम से जुड़े धार्मिक स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है.

यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन का दावा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में एक देश, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को विधानसभा से पारित कराया . उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर किए गए सर्वे के दौरान साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों को एसएमएस भेजे गए और 10 लाख से ज्यादा सुझाव मिले. मुख्यमंत्री के मुताबिक, सर्वे में 76 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसी प्रथा से मुक्ति मिली है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Madhya Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

India.com Hindi News Desk

India.com Hindi News Desk

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.