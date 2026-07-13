लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने जारी की 38वीं किस्त- UCC पर भी बड़ा ऐलान

Ladli Behna Yojana Latest Update: मध्यप्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए रविवार (जुला, 12, 2026) का दिन खुशियों की नई सौगात लेकर आया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राज्य की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खातों में ‘लाड़ली बहना योजना’ की 38वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भिंड जिले के विकास के लिए 322.29 करोड़ रुपये की लागत के 56 अलग-अलग विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण कर क्षेत्र को बड़ी विकास योजनाएं सौंपी. इस अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भिंड को 4 नए सांदीपनि विद्यालय मिलेंगे, जबकि लहार के स्थानीय कॉलेज में इसी सत्र से पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भिंड के ऐतिहासिक महत्व को याद किया. उन्होंने कहा, ‘यह वही पावन क्षेत्र है जहां पांडवों ने लाक्षागृह कांड से अपना जीवन बचाया था. मैं इस जुझारू और वीर भूमि को नमन करता हूं. यहां साक्षात हनुमान जी डॉक्टर के रूप में विराजमान हैं, जो महाभारत से लेकर आज तक धर्म की ध्वजा थामे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं.’ मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी भाजपा लोक-कल्याण और धर्म की बात करती है, तो कांग्रेसियों को तकलीफ होने लगती है. उन्हें हमारे देवी-देवताओं में भी सिर्फ वोट का नफा-नुकसान दिखाई देता है.
विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें देश की शक्ति और मान-सम्मान वैश्विक स्तर पर बढ़ा है. उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक विवादित बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि बहनों को पैसे मत दो, वे इसका गलत इस्तेमाल करती हैं. उन्हें अपने इस बयान पर डूब मरना चाहिए. यह हमारी मातृशक्ति और सनातनी संस्कृति का घोर अपमान है.’ सीएम ने साफ किया कि भाजपा सरकार ने अब तक लाड़ली बहनों के खातों में 51,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी है और बहनों के सम्मान में जो भी बन पड़ेगा, सरकार हमेशा करेगी.
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा नीतिगत एलान किया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इसी महीने ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) को लागू कर दिया जाएगा. डॉ. मोहन यादव ने कहा, ‘एक देश में हर नागरिक के लिए कानून एक समान होना चाहिए. जाति या धर्म के आधार पर शादियों या अन्य अधिकारों के अलग-अलग नियम नहीं हो सकते.’ उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति को यूसीसी के लिए 10 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनों ने भी इस कानून को जल्द लागू करने की वकालत की है ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके.
अंत में सीएम ने सरकार की अन्य उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे कम बेरोजगारी दर है. सरकार किसानों से 2625 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है और राज्य को दुग्ध उत्पादन में नंबर वन बनाने के लिए प्रयासरत है. साथ ही गुना और शिवपुरी में हजारों करोड़ के इंडस्ट्रियल और डिफेंस प्लांट लगाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां-जहां भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन सभी स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.
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