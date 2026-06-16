Zee News Exclusive: रोजगार, निवेश और राजनीति पर खुलकर बोले CM मोहन यादव, PM मोदी की भी तारीफ की

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से Zee News ने खास बातचीत की है. इंटरव्यू में उन्होंने राज्य के विकास, रोजगार और निवेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की. बातचीत के दौरान, सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. सरकार का फोकस ऐसा माहौल तैयार करने पर है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर और उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिले. उनका कहना है कि निवेश बढ़ने से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे.
इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कई मुद्दों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का फायदा लोगों तक सीधे पहुंचे. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है. सीएम मोहन यादव ने कहा सरकार लोगों की जरूरतों और उनसे मिले सुझावों को भी प्राथमिकता दे रही है.
सीएम डॉ. मोहन यादव ने देश की आर्थिक नीतियों और नोटबंदी जैसे फैसलों का भी जिक्र किया. उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि बड़े आर्थिक फैसलों का असर लंबे समय के बाद ही देखने को मिलता है. बातचीत में मुख्यमंत्री ने आर्थिक बदलाव, व्यवस्था में सुधार और आम लोगों से जुड़े प्रभावों को लेकर भी अपनी बात रखी. इस दौरान रोजगार, निवेश और विकास जैसे मुद्दों को भी उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से जोड़ा.
इंटरव्यू में डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों का उद्देश्य देश की विकास गति को बढ़ाना और आगे ले जाना होता है. सीएम मोहन यादव ने मोदी सरकार की योजनाओं और कामकाज की तारीफ करते हुए उन्हें बदलाव और विकास से जोड़कर देखा.
इंटरव्यू के आखिर में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भविष्य, विकास की दिशा और राजनीति से जुड़े सवालों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ घोषणाएं करना नहीं, बल्कि नतीजे जमीन पर दिखाना है. डॉ. मोहन यादव ने भरोसा जताया है कि विकास और जनहित के मुद्दों पर काम आगे भी जारी रहेगा.
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