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भोपाल में बनेगा हाईटेक ऑडिटोरियम, CM मोहन यादव ने किया भूमि पूजन, जानें क्या होंगी सुविधाएं

भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्मदिन पर जन-मन सभागार और चिंतन भवन का भूमि पूजन किया. सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक माहौल तैयार किया जाए.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद ही प्रदेश की ताकत है.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर भोपाल स्थित सीएम निवास परिसर में जन-मन सभागार और चिंतन भवन का भूमि पूजन किया. यह प्रोजेक्ट राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में देखा जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर को खास बनाते हुए इसे जनता के नाम समर्पित बताया और कहा कि यह भवन लोगों के विचार-विमर्श और जनसंवाद का केंद्र बनेगा.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ऑडिटोरियम

इस नए ऑडिटोरियम का निर्माण पुराने डोम की जगह किया जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 2226.70 वर्गमीटर होगा. इसमें एक साथ लगभग 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, साथ ही वीआईपी लाउंज और अन्नप्रसादम नाम से एक बड़े भोजन कक्ष की सुविधा भी दी जाएगी. सभागार में हाई-टेक साउंड सिस्टम, बड़ी एलईडी स्क्रीन और बेहतर ध्वनि गुणवत्ता के लिए एकोस्टिक पैनल लगाए जाएंगे, जिससे यहां होने वाले कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बनेंगे.

चिंतन भवन और गेस्ट हाउस की भी तैयारी

जन-मन सभागार के साथ ही समत्व भवन में प्रथम तल पर एक विशेष गेस्ट हाउस चिंतन का निर्माण भी प्रस्तावित है. इसमें दो कमरे, डाइनिंग रूम और VIP लाउंज जैसी सुविधाएं होंगी. यह जगह खास तौर पर बैठकों, विचार-विमर्श और महत्वपूर्ण मेहमानों के ठहरने के लिए उपयोग में लाई जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक माहौल तैयार किया जाए.

सीएम मोहन यादव के जन्मदिन का खास जश्न

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बहनों की पाती: भैया के नाम अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया. बहनों ने उन्हें फूल, उपहार और शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुई और पूरे माहौल में अपनापन और स्नेह देखने को मिला. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को भी आमंत्रित किया, उनका सम्मान किया और उन्हें उपहार देकर खुशियां बांटी.

आशीर्वाद और विकास की बात

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बहनों का आशीर्वाद ही प्रदेश की ताकत है और इसी से विकास को गति मिल रही है. उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है. वहीं, बहनों ने नवरात्रि के इस पावन समय में माता रानी से मुख्यमंत्री की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफल नेतृत्व की कामना की, ताकि प्रदेश में विकास कार्य इसी तरह जारी रहें.

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