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इंदौर में न्याय पर मंथन, CM मोहन यादव बोले- हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता

MP News: इंदौर में न्याय सम्मेलन में सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर नागरिक तक समान और आसान न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 8, 2026, 8:54 PM IST
CM Mohan Yadav
इंदौर में न्याय पर मंथन

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 अगस्त को ‘इंहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस’ विषय पर वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाईकोर्ट के जज, विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर नागरिक तक न्याय पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समय पर और समान न्याय मिलना चाहिए. मध्यस्थता के जरिए छोटे मामलों को बातचीत से सुलझाने पर भी जोर दिया गया, ताकि अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम हो सके.

पुराने कानूनों में बदलाव और फास्ट ट्रैक कोर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव का दौर चल रहा है. पुराने और गैर-जरूरी कानूनों को हटाकर न्याय व्यवस्था को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है. ई-केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा और आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी सुविधाओं से लोगों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हुई है. उन्होंने कहा कि छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे कदम भी न्याय व्यवस्था को सरल बना रहे हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं. इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ये कोर्ट हाईकोर्ट के सहयोग से 24 घंटे के अंदर तैयार किए गए.

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अहिल्याबाई और विक्रमादित्य के उदाहरण दिए

सीएम मोहन यादव ने कहा कि न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर है. उन्होंने मध्य प्रदेश की न्याय परंपरा का जिक्र करते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और सम्राट विक्रमादित्य के उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर अपने शासन में लोगों की समस्याएं सीधे सुनती थीं और न्याय करते समय अपने परिवार और आम जनता में फर्क नहीं करती थीं. इसी तरह सम्राट विक्रमादित्य ने भी न्याय के मामले में रिश्तों से ऊपर कानून और सही फैसले को रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उदाहरणों से पता चलता है कि अच्छा शासन तभी मजबूत होता है, जब उसमें न्याय और समानता हो. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों के सम्मान और सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है.

जस्टिस सूर्यकांत बोले- संवाद से निकलेगा समाधान

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की पहुंच सिर्फ कानून बनाने से नहीं बढ़ेगी, इसके लिए लोगों से संवाद करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की समस्या को समझने के लिए पहले उसकी बात सुननी होगी. मध्यस्थता भी इसी सोच पर काम करती है, जहां दोनों पक्ष बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंच सकते हैं. उन्होंने कहा कि गरीब, महिलाओं, दिव्यांगों और समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी मदद देना कोई दया नहीं, बल्कि उनका अधिकार है. नालसा के जरिए जिला और तहसील स्तर तक विधिक सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है. अलग-अलग क्षेत्रों की समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए स्थानीय लोगों की भाषा और जरूरत को समझकर समाधान देना जरूरी है.

तकनीक और नई योजनाओं से आसान होगी न्याय तक पहुंच

सम्मेलन में नालसा की कई नई पहल भी शुरू की गईं. इनमें ब्रेल लिपि में कानूनी गाइड, हिंदी में विधिक सेवा योजनाएं, इंडियन साइन लैंग्वेज में नालसा का थीम सॉन्ग, मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स और ‘जस्टिस टू चिल्ड्रन लिटिगेशन फेलोशिप’ शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इन पहलों से बच्चों, दिव्यांगों और कमजोर वर्गों तक कानूनी मदद पहुंचाना आसान होगा. केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए. तकनीक और एआई की मदद से न्याय व्यवस्था को ज्यादा लोगो तक पहुंचाया जा सकता है. सम्मेलन में इस बात पर जोर रहा कि संवाद, समानता और सम्मान के साथ हर व्यक्ति को न्याय पाने का आसान रास्ता मिलना चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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