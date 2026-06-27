कुकरू पहुंचे CM मोहन यादव, महिलाओं से जाना कैसे बदली जिंदगी; पर्यटन को लेकर दिए बड़े निर्देश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन पहुंचे. इस दौरान, उन्होंने महिलाओं से बात की, आजीविका गतिविधियां देखीं और कुकरू को बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की बात कही.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 27, 2026, 10:02 PM IST
कुकरू पहुंचे CM मोहन यादव, महिलाओं से जाना कैसे बदली जिंदगी; पर्यटन को लेकर दिए बड़े निर्देश
डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कुकरू में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानी शनिवार (27 जून) को बैतूल जिले के मशहूर हिल स्टेशन कुकरू पहुंचे, जहां वे दो दिन रहेंगे. इस दौरान, उन्होंने स्थानीय गतिविधियों का जायजा लिया और क्षेत्र के लोगों से सीधे बातचीत की. सीएम मोहन यादव ने ग्रामीण जीवन, स्थानीय रोजगार और पर्यटन की संभावनाओं को करीब से समझने की कोशिश की. उन्होंने क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन किया और यहां के विकास को लेकर अपनी बात भी सामने रखीं.

सीएम मोहन यादव ने आजीविका मॉडल को समझा

कुकरू में डॉ. मोहन यादव ने कृष्णा आजीविका स्व-सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और उनके कामकाज को देखा. महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे मावा और रबड़ी की प्रक्रिया को समझा और उत्पादों का स्वाद भी लिया. बातचीत के दौरान उन्होंने महिलाओं से समूह की आय, सरकारी योजनाओं से मिले सहयोग और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी ली. महिलाओं ने बताया कि वे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मावा, रबड़ी, श्रीखंड निर्माण और खेती जैसे कामों से जुड़ी हैं और इससे उनकी आय लगातार बढ़ी है. सीएम ने कहा कि ऐसे समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

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सरकारी योजनाओं से बढ़ी आय और आत्मनिर्भरता

समूह की अध्यक्ष शोभा गायने ने जानकारी दी कि उन्हें अलग-अलग योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिली है. समूह को सीसीएल से 3 लाख रुपये, सीआईएफ से 1 लाख रुपये, आरएफ से 11 हजार रुपये और पीएमएफएमई योजना के तहत 40 हजार रुपये की मदद मिली. समूह में 11 महिलाएं काम कर रही हैं और आजीविका मिशन के सहयोग से मावा बनाने की स्वचलित मशीन खरीदी गई. इसके जरिए समूह को हर महीने लगभग 25 हजार रुपये की आय हो रही है. वहीं समूह से जुड़ी महिलाएं अलग-अलग गतिविधियों के जरिए करीब 15 से 18 हजार रुपये तक मासिक आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है.

मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास पर दिया जोर

दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने कुकरू क्षेत्र का भ्रमण भी किया और सिपना सनसेट पॉइंट पहुंचकर प्राकृतिक नजारा देखा. उन्होंने यहां के पहाड़ी इलाकों, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन किया. डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कुकरू में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं और इसे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित किया जा सकता है. उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए.

रोजगार और विकास को मिलेगी नई दिशा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकते हैं. उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय आजीविका गतिविधियों को जोड़कर क्षेत्र के विकास को गति दी जा सकती है. उन्होंने ग्रामीणों और महिलाओं से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार स्वरोजगार और स्थानीय विकास को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. कुकरू जैसे क्षेत्रों को विकसित करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा.

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