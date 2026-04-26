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रेस्टोरेंट में 'मन की बात' सुनते दिखे CM मोहन यादव, इन मुद्दों पर लोगों से की खुलकर चर्चा

भोपाल में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने रेस्टोरेंट में आम जनता के साथ पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना, साथ ही बातचीत भी की.

Published date india.com Published: April 26, 2026 6:17 PM IST
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रेस्टोरेंट में 'मन की बात' सुनते दिखे CM मोहन यादव, इन मुद्दों पर लोगों से की खुलकर चर्चा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर अपने अलग अंदाज में नजर आए हैं. वे अचानक भोपाल के वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए. यहां उन्होंने पीएम मोदी का मन की बात (Mann ki Baat) कार्यक्रम आम लोगों के साथ बैठकर सुना. फिर जनता से बातचीत भी की. इस दौरान, लोगों ने भी खुलकर अपने सवाल और विचार रखे और सीएम ने भी सहज तरीके से जवाब दिए. रेस्टोरेंट में उनके अचानक पहुंचने से वहां मौजूद लोग उत्साहित हो गए और माहौल एक तरह से जनसंवाद में बदल गया.

जल गंगा संवर्धन अभियान से बदली तस्वीर

सीएम ने बातचीत के दौरान, राज्य सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान का खास तौर पर जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार तीसरे साल चल रहा है और इसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं. गांव-गांव में पुराने कुएं, बावड़ियां और पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवित किया जा रहा है. उनका कहना था कि पानी बचाने और जल स्रोतों को मजबूत करने के मामले में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है. इससे न सिर्फ पानी की समस्या कम हो रही है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जिंदगी भी आसान हो रही है.

किसानों के लिए सरकार का फोकस साफ

मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर भी सरकार की प्राथमिकताओं को साफ किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और गेहूं के साथ-साथ चना और मसूर की खरीद भी सुनिश्चित की जा रही है. उनका कहना था कि सरकार का लक्ष्य किसानों को सही दाम और स्थिर आय देना है, ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत किए बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, इसलिए सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है.

महिला सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष पर निशाना

सीएम मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की पहल का समर्थन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन विपक्षी दलों के कारण इसे पूरी तरह लागू करने में बाधाएं आईं. इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हुए अन्याय को देश कभी नहीं भूलेगा और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सोच हमेशा से नारी सशक्तिकरण के खिलाफ रही है.

युवाओं से भी बातचीत की

रेस्टोरेंट में मौजूद युवाओं से भी सीएम ने खुलकर बातचीत की और उनके साथ समय बिताया. उन्होंने शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और स्वरोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी. खास बात यह रही कि उन्होंने बातचीत को राजनीतिक से ज्यादा प्रेरणादायक बनाए रखा और ‘मन की बात’ कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि यह लोगों में सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा भरता है. पूरे कार्यक्रम में सीएम का फोकस यही रहा कि सरकार जनता के साथ सीधे जुड़कर उनकी जरूरतों को समझे और उसी हिसाब से काम करे.

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