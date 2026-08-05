बेटियों की 'खास कैबिनेट' से मिले CM मोहन यादव, AI-सोशल मीडिया समेत कई विषयों पर किया संवाद

भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित 'किताब से कल तक' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने छात्राओं के साथ-साथ शिक्षकों से भी संवाद किया.

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MP News Today: भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में आयोजित ‘किताब से कल तक’ कार्यक्रम उस समय खास बन गया जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सामना ‘स्टूडेंट कैबिनेट’ से हुआ. यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि मुख्यमंत्री ने छात्राओं की नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक सोच और आत्मविश्वास की खुलकर सराहना की. उन्होंने स्टूडेंट कैबिनेट के सभी सदस्यों को मंच पर अपने साथ बिठाया और एक-एक छात्रा से उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि वे स्वयं भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हालांकि उन्हें इतने आधुनिक और सुविधासंपन्न विद्यालय में पढ़ने का अवसर नहीं मिला. उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर वातावरण मिल रहा है. उन्होंने भारत की संस्कृति, शिक्षा और मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत उसके संस्कार हैं. ‘जियो और जीने दो’ तथा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना ही भारत की पहचान है और यही मूल्य नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं.

स्टूडेंट कैबिनेट से CM का संवाद

कार्यक्रम का सबसे रोचक हिस्सा तब रहा, जब मुख्यमंत्री ने स्कूल की स्टूडेंट कैबिनेट के सदस्यों से संवाद किया. छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी मतदान करके अपनी कैबिनेट चुनते हैं. स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, डिसिप्लिन मिनिस्टर, हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल और सचिव जैसे पदों पर चुनी गई छात्राएं पूरे साल विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभाती हैं. मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि अनुशासन बनाए रखने वाले लोगों से अक्सर शिकायतें रहती हैं, लेकिन जब छात्राओं ने जवाब दिया कि उनके स्कूल में सभी बच्चे अनुशासित हैं, तो माहौल हंसी से गूंज उठा.

क्या मुख्यमंत्री भी करते हैं AI का इस्तेमाल?

छात्राओं ने बताया कि उनकी कैबिनेट हर महीने शिक्षकों के साथ बैठक करती है, पूरे वर्ष का कार्य कैलेंडर तैयार करती है और जरूरत पड़ने पर अनुशासनहीनता करने वाले पदाधिकारियों को हटाने का भी अधिकार रखती है. मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को लोकतंत्र की उत्कृष्ट पाठशाला बताते हुए कहा कि ऐसे अनुभव भविष्य में जिम्मेदार नागरिक और नेतृत्वकर्ता तैयार करते हैं. कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री से कई दिलचस्प सवाल भी पूछे. एक छात्रा ने पूछा कि क्या वे Chatgpt और अन्य AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? इस पर डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे अपने भाषणों और विभिन्न विषयों की नई जानकारी जुटाने के लिए AI का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल एआई पर निर्भर रहना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि AI एक उपयोगी माध्यम है, अंतिम सत्य नहीं. इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी समझ विकसित करें और किसी भी जानकारी या आंकड़े को हमेशा क्रॉस-चेक करें.

Instagram पर किसे फॉलो करते हैं CM मोहन यादव?

सोशल मीडिया को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में हर जनप्रतिनिधि को नई तकनीकों के साथ चलना पड़ता है. उन्होंने बताया कि वे Instagram का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं. उन्होंने छात्राओं को सलाह दी कि पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ-साथ सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें भी पढ़ें. अपना लक्ष्य तय करें और उसी दिशा में निरंतर अध्ययन करें. मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए. उन्होंने बताया कि राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA और PhD पूरी की. वहीं पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहते हुए MBA भी किया. उनका कहना था कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. पढ़ाई केवल डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जिज्ञासा और ज्ञान बढ़ाने के लिए होनी चाहिए. उन्होंने छात्राओं को नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन, खेलकूद और डायरी लिखने की आदत विकसित करने की भी सलाह दी.

तनाव से कैसे रहें दूर?

तनाव से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए संगीत, योग, व्यायाम और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या संतुलित रखनी चाहिए और हर दिन कुछ समय आत्ममंथन के लिए भी निकालना चाहिए. विद्यालय की विशेषताओं पर जानकारी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 1958 में स्थापित यह स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित हो चुका है. यहां नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक 1,800 से अधिक छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक शिक्षण पद्धतियां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर हरित विद्यालय श्रेणी में नामांकन मिला है, जबकि राज्य स्तर पर सिल्वर अवॉर्ड भी प्राप्त हो चुका है. बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय का परिणाम लगातार शत-प्रतिशत रहा है.

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भी आत्मीय संवाद किया और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज, देश और मानवता के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें. उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को खेती, विज्ञान, सेना, राजनीति, उद्यमिता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया.