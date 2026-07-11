माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव में बोले CM मोहन यादव, युवाओं के हर सपने को पूरा करेगी सरकार

इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, योजनाओं और 2027 को युवा वर्ष बनाने के संकल्प की बात कही.

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इंदौर में हुई ‘माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026’

सीएम डॉ. मोहन ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी

सीएम बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी गरीबों की जिंदगी

मध्यप्रदेश के इंदौर में आयोजित ‘माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026’ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य, रोजगार और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार है. उनका कहना था कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और मध्यप्रदेश भी युवा आबादी के मामले में आगे है. ऐसे में युवाओं को नए अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहिए. कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री को विकसित मध्यप्रदेश के लिए ‘युवा संकल्प पत्र’ भी सौंपा. इसके अलावा सीएम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

रोजगार, शिक्षा और कारोबार के लिए कई सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है. होम स्टे शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है. मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आसानी से शिक्षा ऋण मिल रहा है. वहीं, रोजगार देने वाले उद्योगों को भी सरकार सहयोग कर रही है. उन्होंने बताया कि रोजगार देने वाले उद्योगों में हर श्रमिक के वेतन पर सरकार 5,000 रुपये तक की सहायता दे रही है. उनका कहना था कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना काम शुरू करें और दूसरे लोगों को भी रोजगार दें.

राहवीर योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जिक्र

सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में राहवीर योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले लोगों को सरकार 25 हजार रुपये की सहायता देती है. इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ रोजगार और शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी लगातार काम कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर मदद मिल सके.

युवाओं से लिया प्रेरणा और भागीदारी का संकल्प

मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और टंट्या मामा जैसे महान लोगों से प्रेरणा लें और समाज में अपनी अलग पहचान बनाएं. उन्होंने कहा कि देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने भी छोटे स्तर से शुरुआत कर सफलता हासिल की है. कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, प्राकृतिक खेती और नवाचार जैसे विषयों पर अपने सुझाव भी दिए. युवाओं ने कहा कि डिजिटल तकनीक, प्राकृतिक खेती और नए स्टार्टअप के जरिए मध्यप्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है.

2027 को युवा वर्ष बनाने का संकल्प

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव उद्योग राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है. उनका कहना था कि विकसित भारत 2047 का सपना युवाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता. कार्यक्रम में कई युवाओं ने अपने विचार रखे और प्रदेश के विकास में योगदान देने का भरोसा जताया. मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार युवाओं के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी भागीदारी से मध्यप्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.