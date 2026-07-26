CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, निवाड़ी में खुलेंगे लॉ और MBA कॉलेज; किसान भाइयों के लिए भी खास प्लान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी को 163 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. साथ ही नए संयुक्त कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया.

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डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निवाड़ी और ओरछा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पूरे प्रदेश का गौरव है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवाड़ी जिले को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए, 109 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और 54 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले 15 नए कार्यों का भूमिपूजन किया. इस दौरान, नए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और उन्नत जिला चिकित्सालय का उद्घाटन भी किया गया. सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है और बुंदेलखंड का विकास राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण पर जोर

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) 2026 महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और सिंघाड़े की खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है.

कलेक्ट्रेट, अस्पताल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने 25.63 करोड़ रुपये की लागत से बने नए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन और करीब 20 करोड़ रुपये से उन्नत किए गए 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय का लोकार्पण किया. इसके अलावा विरौरा, सकेरा, अतर्रा, जमुनिया, जिखनगांव, गुवावली और चुरारा सहित कई क्षेत्रों में सड़क और अन्य निर्माण कार्य जनता को समर्पित किए गए. पृथ्वीपुर क्षेत्र में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुष विंग, संजीवनी क्लीनिक, स्टॉप डैम, 14 आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया.

बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निवाड़ी और ओरछा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत पूरे प्रदेश का गौरव है. उन्होंने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से निवाड़ी के 168 गांवों सहित लाखों किसानों को लाभ मिलेगा. साथ ही पृथ्वीपुर और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

CM मोहन यादव ने की कई बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने निवाड़ी के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं. उन्होंने कहा कि जिले में विधि महाविद्यालय (लॉ कॉलेज) और MBA कॉलेज खोले जाएंगे. निवाड़ी में एंडवांस सुविधाओं वाला नया बस स्टैंड बनाया जाएगा. वहीं, कनरे नदी पर जनौली-चंदावनी के बीच पुल का निर्माण होगा और तरीचरकला में गौशाला बनाई जाएगी. इसके अलावा, प्रदेश की सभी नगर पंचायतों में गीता भवन बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस सेवा भी शुरू की जाएगी.