सिवनी में CM मोहन यादव ने खोला खजाना, किसानों को दिया बड़ा तोहफा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी दौरे के दौरान अलग अंदाज में नजर आए. उन्होंने सिर्फ संबोधन नहीं किया, बल्कि खेत में उतरकर धान की बुवाई की, किसानों के साथ बातचीत की और उनके बीच बैठकर खाना भी किया. इस दौरान, मोहन यादव ने किसानों से खेती, मौसम और ग्रामीण जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की. इस मौके पर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बना रही, बल्कि किसानों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास भी कर रही है.
सिवनी में आयोजित धान महोत्सव और कोदो-कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणा की. कार्यक्रम के दौरान, बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण और कई नए प्रोजेक्ट्स का भूमि-पूजन किया गया. साथ ही बालाघाट से सिवनी फोर लेन सड़क निर्माण, चमारा विकासखंड में शासकीय महाविद्यालय और स्टेडियम जैसे प्रस्तावों की भी घोषणा की गई. मोहन यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कन्या पूजन में भी हिस्सा लिया. सरकार ने इसे जिले के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश की धान फसल को पहचान मिली है और राज्य सरकार श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. कार्यक्रम में कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों को बोनस राशि जारी की गई. सरकार का कहना है कि अब केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर भी किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर कोदो-कुटकी खरीद अभियान शुरू किया गया है और इसके ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग पर भी काम चल रहा है. सरकार का मानना है कि मोटे अनाज किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकते हैं.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत, श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता भी जारी की गई. मोहन यादव ने कहा कि सरकार दुर्घटना, मृत्यु और अन्य परिस्थितियों में जरूरतमंद परिवारों को सहायता उपलब्ध करा रही है. इसके साथ आयुष्मान भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य सुविधा और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को लाभ देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
मुख्यमंत्री ने किसानों को बदलते मौसम और खेती के नए विकल्पों के लिए तैयार रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सरकार खेती से बाजार तक मूल्य संवर्धन पर काम कर रही है, ताकि किसानों को बेहतर आमदनी मिल सके. सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने संकेत दिए कि धान उत्पादकों को भी इसी तरह लाभ देने की दिशा में काम होगा. सरकार का दावा है कि आने वाले समय में कृषि, ग्रामीण विकास और किसान आय बढ़ाने को लेकर नई पहल जारी रहेगी.
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